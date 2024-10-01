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Україна має власну зброю для ударів углиб РФ - Держдеп

Євгенія Наконечна
1 жовтня 2024 р.

У Державному департаменті США заявили, що Україна має достатньо зброї власного виробництва, щоб атакувати цілі у глибині Росії.

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Речник Державного департаменту США Метью Міллер
Речник Держдепартаменту США Метью МіллерФото: Mostafa Bassim/Anadolu/picture alliance

Україні не потрібен дозвіл США, щоб бити по цілях вглиб Росії, для цього в неї власна зброя, заявили у Державному департаменті США. "Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдати удару у відповідь по російських об'єктах. Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку вони створюють самостійно, а її дуже багато, якщо ви подивитеся на програми, які вони запровадили протягом останнього року. А також, якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки",  - заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу в понеділок, 30 вересня.

У США вважають, що Україна має достатньо зброї для захисту

Він також наголосив, що Держдепартамент США постійно розглядає "додаткові інструменти", які можна надати Києву. Міллер нагадав про заяву президента США Джо Байдена. Під час візиту до США президента України минулого тижня він оголосив про надання Україні нової безпекової допомоги на вісім мільярдів доларів США. "Тож Україна має величезну кількість засобів для захисту", - підсумував представник Держдепу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наполегливо вимагає від західних країн дозволити Києву використовувати надану зброю для ударів по об'єктах у Росії, розташованих за сотні кілометрів від українського кордону. Для цього США мали б дозволити використання ракет ATACMS, а Великобританія - крилатих ракет Storm Shadow. Німецько-шведські крилаті ракети TAURUS теоретично могли б досягти Москви - однак постачати таку зброю Києву німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) відмовився.

На тлі дискусій, які ведуть партнери України щодо можливості дозволити їй завдавати ударів західною зброєю дальнього радіуса дії по території Росії, президент РФ Володимир Путін запропонував змінити принципи застосування ядерної зброї та оновити засади політики Кремля в галузі ядерного стримування, фактично погрожуючи українським партнерам.

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