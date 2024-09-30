Столтенберг: Ядерні погрози РФ не мають зупиняти поміч Києву

Україна повинна отримувати допомогу від союзників, незважаючи на ядерні погрози РФ, переконаний Єнс Столтенберг. Генсек НАТО вважає за потрібне надати Києву можливість бити вглиб РФ.

Ядерні погрози з боку представників Росії, зокрема, президента Володимира Путіна, не повинні стримувати членів Північноатлантичного альянсу від надання військової допомоги Україні, заявив генерельний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Reuters у понеділок, 30 вересня.

Посадовець нагадав, що щоразу, коли союзники надавали Україні нові види озброєнь - танками, далекобійними ракетами, винищувачами F-16 - росіяни намагалися цьому завадити. "Їм це не вдалося, і цей останній приклад не повинен перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг, який 1 жовтня залишає посаду генсека НАТО.

Він також зауважив, що у Росії вже сформувалася "модель безрозсудної ядерної риторики" і останні заяви Путіна - цілком вписуються в цей шаблон.

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Столтенберг: На війні немає варіантів без ризиків

Водночас генсек НАТО зауважив, що "на війні немає безризикових варіантів", однак найбільшим ризиком для НАТО стала б перемога Росії на чолі з Володимиром Путіним у війні проти України.

"Тоді месседж буде полягати у тому, що коли він застосував військову силу, а також погрожував союзникам по НАТО - він отримав те, чого хоче, і це зробить нас усіх уразливішими", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що немає "дивовижної зброї", яка б кардинально змінила ситуацію на полі бою, однак удари вглиб РФ сприяли б Україні у відбитті вторгнення Росії.

Генсек НАТО: Україна має отримати гарантії безпеки від Заходу

Столтенберг також висловив думку, що будь-яке завершення війни шляхом переговорів повинно включати гарантії безпеки для України від західних держав, перш за все - від США. Інакше Росія не поважатиме будь-які обмеження і лінії, накреслені на карті.

"Поки що ми бачили, як Росія атакує, чекає, а потім знову атакує", - зауважив генсек НАТО, посилаючись на угоди, які укладалися для припинення війни РФ проти України з 2014 року.

За словами Столтенберга "ми не можемо змінити думки президента Путіна" щодо України, але можна змінити його розрахунки, "продемонструвавши, що ціна продовження війни настільки висока, що йому краще сісти і прийняти Україну як суверенну, незалежну націю".