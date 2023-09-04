Резніков: Розробляємо ракету дальністю до 2000 кілометрів

Україна розробляє ракету дальністю ураження до двох тисяч кілометрів, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в другій частині інтерв'ю агентству "Укрінформ", опублікованому у понеділок, 4 вересня.

На питання журналістки, чи працює Україна над розробкою ракети, яка б покривала території Росії, Резніков відповів: "Так". "Нам не потрібна ракета, яка летить на 15 тисяч кілометрів, ми не плануємо воювати з партнерами, які знаходяться на відстані 15 тисяч кілометрів, нам достатньо ракети півтори-дві тисячі", - наголосив урядовець.

За словами Резнікова, протиракетна програма в Україні була ухвалене якраз перед повномасштабним вторгненням РФ. "Це мільярди грошей, які треба інвестувати в себе, в дослідження наших підприємців, випробування. Це треба було робити давно, тоді би ми мали своє ППО. Але у нас же було трошечки С-300, ніхто ж не нападе", - додав він.

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Резніков про проблему снарядного голоду

Також, за словами Резнікова, Україна досі не має паритету з РФ за кількістю артилерійських снарядів. Втім, зауважив він, ця диспропорція компенсується точністю західної зброї. "У росіян - шалені запаси, але є нюанс. Для того, щоб уразити одну ціль 152-м мм, радянський стандарт, треба зробити десять пострілів, називається квадратно-гніздовий спосіб у військових. Бо вони не точні. Для того, щоб уразити за стандартом ціль натівським калібром 155 мм, то треба два постріли", - зазначив урядовець.

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Крім того, Резніков розповів, що Україна на війну витрачає 100 мільйонів доларів щодоби. "День війни коштує нам 100 мільйонів доларів", - сказав він, додавши, що волонтери із 24 лютого 2022 року забезпечили три відсотки загальних видатків на війну.

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Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонує парламенту призначити новим міністром оборони нинішнього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова. Сам Резнікво уже подав заяву про відставку.