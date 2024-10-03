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ПолітикаГрузія

Спікер парламенту Грузії підписав закон проти ЛГБТК

Євгенія Наконечна
3 жовтня 2024 р.

Попри відмову президентки Грузії підписати скандальний законопроєкт, який раніше ухвалили в парламенті країни, закон все одно набуде чинності, оскільки його підписав спікер парламенту.

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Прайд у Тбілісі під охороною поліції (фото з архіву)
Прайд у Тбілісі під охороною поліції (фото з архіву)Фото: VANO SHLAMOV/AFP

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон, який обмежує права ЛГБТК-спільноти. Підписання документу відбулося у четвер, 3 жовтня, на наступний день після того, як президентка країни Саломе Зурабішвілі відмовилася поставити під ним власний підпис.

"Відповідно до Конституції, я підписав сьогодні закон "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", який не підписала (президентка. - Ред.) Саломе Зурабішвілі", - заявив Шалва Папуашвілі у Facebook.

Раніше в адміністрації президентки Грузії уточнили, що Зурабішвілі не наклала вето на закон. Згідно з грузинським законодавством, якщо президент не підписує будь-який закон, то право підписати його через певний час має спікер парламенту.

Закон про "сімейні цінності" викликав критику ЄС

17 вересня парламент Грузії ухвалив в остаточному читанні законопроєкт про "сімейні цінності", що забороняє "пропаганду ЛГБТ" і зміну статі. Документ підтримали депутати від правлячої партії "Грузинська мрія". "За" законопроєкт проголосували 84 парламентарії, "проти" не висловився жоден. При цьому опозиція бойкотувала голосування. 

Серед іншого новий закон забороняє одностатеві союзи та альтернативні форми шлюбу, а також можливість усиновлення дітей особами, які "ідентифікують себе іншим гендером" і негетеросексуальними людьми. Крім того, нововведення передбачають заборону операцій зі зміни статі, зазначення в документах гендеру, відмінного від біологічної статі, а також "пропаганди ЛГБТ" в освітніх установах, ЗМІ та в публічному просторі. Стежити за виконанням цих норм буде спеціальна комісія, а порушникам загрожують штрафи, заборона на професійну діяльність, а також позбавлення волі. Контент, що пропагує гомосексуальні стосунки, буде вилучатися або заборонятися до показу і поширення, випливає з поправок.

Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликав Грузію відкликати цей закон, назвавши його таким, що "утискає основні права людей" і "посилює дискримінацію та стигматизацію". За словами Борреля, цей закон "ще більше збиває" Тбілісі зі шляху до вступу в Євросоюз.

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