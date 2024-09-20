Посол: ЄС може призупинити безвіз для Грузії

Євросоюз може розглянути можливість тимчасового призупинення безвізового режиму з Грузією, якщо парламентські вибори 26 жовтня в країні не будуть вільними, чесними і мирними, заявив посол ЄС в Тбілісі Павел Герчинський.

Європейський Союз може розглянути можливість тимчасового призупинення безвізового режиму з Грузією, якщо парламентські вибори 26 жовтня в країні не будуть вільними, чесними і мирними. Як передає агенція Reuters, про це у п'ятницю, 20 вересня, заявив посол ЄС в Тбілісі Павел Герчинський.

"На столі лежать всі варіанти, включаючи тимчасове призупинення безвізового режиму з Грузією", - заявив журналістам Герчинський.

За його словами, якщо вибори в Грузії не будуть визнані вільними і чесними, ЄС може вжити заходи, подібні до тих, що були ухвалені проти Білорусі після виборів 2020 року.

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Поворот у бік Росії

Хоча правляча партія "Грузинська мрія" заявляє, що прагне приєднання країни як до ЄС, так і до НАТО, за останні два роки вона зробила крок у бік поглиблення відносин з Росією, зазначає агенція. Мільярдер, колишній прем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі, якого багато хто вважає найвпливовішою людиною Грузії, звинуватив Захід у прагненні втягнути його країну у війну з Росією. Минулого тижня Іванішвілі запропонував Тбілісі вибачитися за війну з Росією 2008 року, повідомляють грузинські ЗМІ.

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ЄС надав Грузії статус кандидата на вступ у грудні 2023 року, але її заявка на членство була фактично заморожена після того, як у червні Тбілісі схвалив закон про іноземних агентів, який, на думку Заходу, є авторитарним і інспірованим Росією.

Західні країни також розкритикували законопроєкт про "сімейні цінності", остаточно схвалений грузинськими законодавцями цього тижня, який обмежує права ЛГБТ.

З 2017 року громадяни Грузії можуть відвідувати країни Шенгенської зони Європи без віз терміном до 90 днів.