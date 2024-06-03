Спікер парламенту Грузії підписав закон про "іноагентів"

Спікер парламенту Грузії підписав суперечливий закон, після того як в парламенті подолали вето, накладене на нього президенткою країни. Раніше Європа і США вже засудили ухвалення закону.

У Грузії набув чинності закон "Про прозорість іноземного впливу". Його в понеділок, 3 червня, підписав спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі, повідомляє "Ехо Кавказу".

28 травня більшість членів парламенту Грузії висловилися за подолання накладеного вето президентки Саломе Зурабішвілі на суперечливий закон, якому критики закидають, що він, по суті, дублює сумнозвісний російський закон "іноагентів". Під час проведеного в той же день голосування 84 депутати висловилися за подолання вето президентки, проти виступило чотири законодавці.

Оскільки, згідно з конституцією Грузії, президентка Грузії в 5-денний термін з моменту передачі закону відмовилась від його підписання, право підпису і публікації отримав спікер парламенту.

Схвалення цього документу вже викликало кризу у відносинах Грузії з Європейським Союзом і США. Після його ухвалення Вашингтон оголосив про запровадження візових заборон щодо "відповідальних за підрив демократії в Грузії" і всебічний перегляд співпраці з цією країною.

Європейські чиновники кажуть, що Брюссель може заморозити заявку Грузії на членство в ЄС, якщо закон набуде чинності.

Протягом розгляду і ухваленння закопроєкту в Тбілісі не вщухали багатотисячні протести населення, яке виступало проти відхилення Грузії від європейського шляху.