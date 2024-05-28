В ЄС критикують Тбілісі за схвалення закону про "іноагентів"

Парламент Грузії подолав вето президентки Зурабішвілі на закон про "іноагентів". Цей крок засмутив ЄС, де зазначили, що це негативно вплине на подальший шлях Грузії до Євросоюзу.

Європейський Союз різко розкритикував рішення парламенту Грузії подолати накладене раніше вето президентки Саломе Зурабішвілі на суперечливий закон "Про прозорість іноземного впливу". Це випливає з поширеної в вівторок, 28 травня, офіційної заяви Європейської служби зовнішньої діяльності.

"Європейський Союз глибоко шкодує, що парламент Грузії вирішив подолати вето президента на закон про прозорість іноземного впливу і проігнорувати детальні юридичні аргументи Венеціанської комісії, яка чітко рекомендувала скасувати цей закон", - ідеться в заяві. "ЄС неодноразово наголошував, що закон, ухвалений грузинським парламентом, суперечить основним принципам і цінностям ЄС", - нагадали в Брюсселі.

У Брюсселі подумують над реакцією щодо Тбілісі

Схвалення цього нормативного акта "призведе до відступу щонайменше від трьох з дев'яти кроків (щодо дезінформації, поляризації, фундаментальних прав та залучення організацій громадянського суспільства), викладених у рекомендації Єврокомісії для отримання статусу кандидата (на вступ до ЄС. - Ред.), схваленої лідерами ЄС, і негативно вплине на шлях Грузії до ЄС", застерігає заява.

У заяві також наголошується, що ЄС та його держави-члени "розглядають всі варіанти реагування на ці події". "Ми і надалі підтримуватимемо грузинський народ і визнаватимемо вибір переважної більшості громадян на користь європейського майбутнього для своєї країни", - резюмується в заяві.

Парламентська більшість подолала вето президентки на суперечливий закон

Раніше цього дня більшість членів парламенту Грузії висловилися за подолання накладеного вето президентки Саломе Зурабішвілі на суперечливий закон "Про прозорість іноземного впливу", якому критики закидають що він, по суті, дублює сумнозвісний російський закон "іноагентів". Під час проведеного 28 травня голосування 84 депутати висловилися за подолання вето президентки, проти виступило чотири законодавці, повідомляє медійний проєкт "Ехо Кавказу".

Під час засідання поблизу будівлі парламенту проводилася проєвропейська антиурядова акція.

Згідно з конституцією Грузії, тепер закон у 3-денний термін передається президентці Грузії. Саломе Зурабішвілі в 5-денний термін може підписати й опублікувати його. Якщо вона відмовиться від підписання, закон у 5-денний термін підпише й опублікує голова парламенту, Шалва Папуашвілі, уточнює "Ехо Кавказу".

Як повідомлялося, Вашингтон застерігав, що перегляне відносини з Тбілісі в разі набуття чинності цим законом.