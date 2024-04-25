ЄП: "Закон про іноагентів" закриє шлях Грузії до ЄС

Діалог Тбілісі з ЄС буде повністю зупинено, якщо Грузія ухвалить "закон про іноагентів", наголосив ЄП. Грузинська влада не повинна копіювати тактику Кремля, переслідуючи громадянське суспільство, йдеться у резолюції.

Брюссель не розпочинатиме переговори з Грузією про вступ до ЄС, якщо влада цієї країни не відмовиться від планів ухвалити проєкт "закону про прозорість іноземного впливу". Про це йдеться у резолюції Європарламенту, ухваленій у четвер, 25 квітня, у Страсбурзі.

Цей законопроєкт, на думку євродепутатів, "несумісний із цінностями та демократичними принципами ЄС, суперечить амбіціям Грузії стати членом ЄС, завдає шкоди міжнародній репутації Грузії та ставить під загрозу її перспективи євроінтеграції". "Переговори про вступ Грузії до ЄС не слід розпочинати, поки цей закон є частиною правового порядку країни", - наголошується в резолюції.

"Закон про іноагентів" порушує зобов'язання Тбілісі перед ЄС

Європарламент "наполегливо закликає" Тбілісі призупинити всі процедури, що ведуть до ухвалення закону. А також просить уряд Грузії виконати зобов'язання, взяті на себе у березні 2023 року, коли влада пообіцяла, що остаточно відкличе "закон про іноагентів", котрий обмежує діяльність громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

У резолюції вказується, що "закон про іноагентів" зраджує прагнення переважної більшості грузинського народу жити в демократичному суспільстві (…) і рухатися до членства в ЄС". У грудні минулого року Грузія отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС, взявши на себе зобов'язання виконати рекомендації Єврокомісії, серед яких створення сприятливих умов для функціонування громадянського суспільства. Адже саме неурядові організації та незалежні ЗМІ "мають вирішальне значення для проведення реформ, необхідних для вступу до ЄС", наголосили в ЄП.

Європарламент засуджує той факт, що, намагаючись ухвалити "закон про іноагентів", "уряд Грузії черпає натхнення з вельми суперечливого аналогічного російського законодавства, яке дискримінує організації громадянського суспільства і змушує замовчати критичні голоси, що залишилися в країні".

У резолюції ще раз наголошується, що ЄС продовжує підтримувати європейські прагнення грузинського народу та "його бажання жити в країні, вільній від корупції, яка поважає основні свободи та права людини". І тому євродепутати закликають уряд Грузії "повернутися на європейський шлях" та розпочати повну реалізацію вимог, обов'язкових до виконання для країни-кандидата та для подальшого членства Грузії в ЄС.

"Влада обманює надії грузинського народу"

"Закон про іноагентів" є прикладом того шляху, яким зараз рухається Грузія, з жалем зазначив естонський євродепутат від групи соціалістів Свен Міксер під час дебатів, які пройшли перед голосуванням за резолюцію. "Грузинська влада та правляча партія заявляють, що хочуть вступу до ЄС, але їхні дії говорять про протилежне. І за останні кілька років Грузія здійснила відкат від принципів демократії та верховенства права", - вважає політик.

Він упевнений, що ухвалення "закону про іноагентів" матиме наслідки для європейських прагнень Грузії і вона "не може очікувати, що стане членом ЄС".

Брюссель надав Грузії статус країни-кандидата на вступ до ЄС, щоб "відповісти на надії грузинського народу", які тепер намагається обдурити правляча влада, вважає євродепутатка-консерваторка із Польщі Анна Фотига. Вона вважає, що ЄС "має подумати про запровадження цільових індивідуальних санкцій", зокрема проти політика та олігарха, який є почесним головою правлячої партії "Грузинська мрія", Бідзини Іванішвілі.

Під час дебатів кілька ораторів висловлювали стурбованість впливом Росії на внутрішню політику Грузії. Так, литовський євродепутат від Європейської народної партії Андрюс Кубілюс упевнений, що "уряд Грузії намагається запровадити "закон про іноагентів" у російському стилі, щоб навмисне збити країну з європейського шляху". Більше того, грузинський уряд "робить усе, щоб показати Кремлю, що він активно просуває російський порядок денний". "Водночас ми маємо розуміти, що головна перешкода на шляху Грузії до ЄС - це не грузинський народ, а уряд", - заявив євродепутат.