Парламент Грузії схвалив законопроєкт про "іноагентів"

На тлі протестів парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт про "іноземних агентів". В ЄС затерегли Грузію від остаточного ухвалення законодавчої ініціативи.

Грузинський парламент на пленарному засіданні у середу, 17 квітня, підтримав у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", що є аналогом російського закону про "іноагентів". "За" проголосували 83 з 150 депутатів, повідомляє агенція Reuters.

Законопроєкт передбачає, що організації, які отримують понад 20 відсотків свого фінансування з-за кордону, повинні будуть реєструватися в органах влади як "організації, які представляють інтереси іноземної держави". Втім, перш ніж набути чинності, документ має ще пройти два читання.

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В ЄС заявляють про "негативний вплив" проєкту на євроінтеграцію Грузії

На рішення грузинського парламенту вже відреагували в ЄС. "Остаточне ухвалення цього законопроєкту негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Цей документ не відповідає основним нормам і цінностям ЄС", - наводить дипломатична служба ЄС заяву Верховного представника ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля і єврокомісара з питань розширення і сусідства Олівера Варгеї.

У заяві зазначається, що законодавча інінціатива "обмежить можливості громадянського суспільства та ЗМІ працювати вільно, може обмежити свободу вираження поглядів і несправедливо стигматизувати організації, які приносять користь громадянам Грузії". В ЄС закликали парламент Грузії утриматися від ухвалення цього законопроєкту.

Окрім ЄС, застереження щодо ухвалення такої законодавчої ініціативи висловлювали також США та Великобританія.

Антиурядові масові протести

Тим часом на вулицях Грузії знову проходять протести проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів". Зокрема, 16 квітня у Тбілісі, за підрахунками кореспондента DW, зібралися близько 15 тисяч людей. Силовики спробували розігнати акцію, а від будівлі парламенту протестувальників відтісняв спецназ. Правоохоронці затримали 11 людей, бо ті нібито закидали поліцію пляшками та камінням.

Торік у Грузії також була хвиля масових протестів проти схожого законопроєкта, який парламент схвалив у першому читанні. Тоді документ зняли з порядку денного. Однак на початку квітня правляча партія "Грузинська мрія" внесла на голосування змінений варіант законопроєкту. Якщо в первісному варіанті організації, які отримують понад 20 відсотків свого фінансування з-за кордону, мали класифікуватися як "іноземні агенти", то в нинішньому проєкті йдеться про "організації, які представляють інтереси іноземної держави".