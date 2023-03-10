Парламент Грузії офіційно відхилив закон про "іноагентів"

На тлі протестів парламент Грузії у другому читанні проголосував проти законопроєкту про "іноземних агентів" на тлі протестів.

Грузинський парламент на пленарному засіданні у п'ятницю, 10 березня, проголосував проти ухвалення законопроєкту про "іноземних агентів", тим самим офіційно відкликавши його.

Засідання пройшло за лічені хвилини, без будь-яких коментарів, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив журналістам, що навіть розгляд цього законопроєкту все ж "приніс користь". "Усі визнали, що бути агентом програшна справа, чиїм би агентом ти не був", - сказав Кобахідзе, подякувавши усім депутатам, які підтримали його у першому читанні.

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Антиурядові масові протести

Після ухвалення резонансного проєкту у Тбілісі 7-9 березня відбулися масові акції протесту, під час яких сталися сутички поліції і маніфестантів, а силовики розганяли демонстрантів за допомогою водометів, сльозогінного газу та світлошумових гранат.

Критики ініціативи стверджували, що він за аналогією із законодавством в Росії міг використовуватися для придушення інакодумства. У Євросоюзі заявили, що грузинський законопроєкт про "іноземний вплив" несумісний із цінностями та стандартами ЄС і суперечить заявленій Тбілісі меті щодо вступу до Європейського Союзу.

9 березня грузинська опозиція закликала мітингувальників не припиняти протестів до отримання гарантій того, що Грузія буде слідувати прозахідним курсом.