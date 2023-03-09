Німецький експерт: Грузинській демократії завдано шкоди

Голова відділення Фонду імені Фрідріха Еберта в Грузії про те, чому заяву "Грузинської мрії" про відкликання суперечливого законопроєкту не можна назвати перемогою демонстрантів і чому ситуація залишається напруженою.

Після двох днів масових протестів і сутичок демонстрантів із силовиками правляча партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що відкликає з парламенту спірний законопроєкт про "іноагентів". Однак процедури "відкликання законопроєкту" не існує: законопроєкт, який ухвалено в першому читанні, мають винести на друге читання і проголосувати проти, тому опозиція оголосила про нову акцію протесту. Керівник відділення Фонду імені Фрідріха Еберта в Грузії Марсель Ретіґ (Marcel Röthig) розповів DW про те, чому заяву керівної партії не можна назвати перемогою демонстрантів і чому ситуація в країні продовжує залишатися вибухонебезпечною.

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Марсель Ретіґ: На мій погляд, у місті настало велике полегшення. Напруга кількох останніх днів зараз зникла. Але всі кажуть, що це ще не кінець, тому що люди з такою підозрою ставляться до урядової більшості в парламенті, що спочатку хочуть побачити, що парламент справді відхилив законопроєкт про "іноагентів". Річ у тім, що законопроєкт не можна відкликати: такої парламентської процедури просто не існує. Після того, як він пройшов перше читання, має відбутися друге, і депутати мають проголосувати проти. І тільки тоді питання буде вирішено. Отже, парламент має зібратися знову, і коли це станеться, поки що незрозуміло.

Крім того, якщо прочитати заяву правлячої коаліції, то стає зрозуміло: вони все ще переконані в необхідності цього законопроєкту та іноземному впливі, і хочуть зробити все, щоб поінформувати грузинське суспільство і переконати його в корисності цього закону. І тому є побоювання, що, хоча закону "про іноагентів" поки що немає, ЗМІ і далі нагнітатимуть настрої проти "іноземного впливу", і ситуація через це кращою не стане: клімат і настрій у країні поляризуватимуться, і це дуже погано для Грузії.

Марсель Ретіґ Фото: Friedrich-Ebert-Stiftung

Якщо законопроєкт не можна просто відкликати, чому правляча партія зробила публічну заяву про його відкликання?

Можливо, це така тактика, щоб трохи заспокоїти настрій. Вони пообіцяли. Це свого роду чесне слово - питання лише в тому, повірять у нього чи ні.

Ця тактика спрацювала?

Думаю, що на даний момент - так. Я не можу собі уявити, що в найближчі кілька днів будуть нові протести або ще більше насильства. Правляча коаліція зробила це вчасно - якби вони чекали довше, було б уже пізно. Але головна проблема - це поляризація, і вона нікуди не поділася. Наближається виборча кампанія 2024 року, восени цього року ми чекаємо на рішення Європейського Союзу щодо 12 пунктів (у червні 2022 року Єврокомісія висунула Грузії список із 12 критеріїв, які необхідні для статусу кандидата в ЄС. - Ред. ), і для відновлення протестів достатньо буде якогось невеликого приводу.

Найгірше, що може статися, це виборча кампанія, в якій тема Європи стає об'єктом передвиборної боротьби. Поляризація - це елемент політичної гри, і робиться це цілком свідомо. Тому я не очікую, що клімат покращиться, навпаки, він, щонайменше, залишиться напруженим, а внаслідок цих дій він ще більше погіршився.

Як ви інтерпретуєте заяву правлячої партії про відкликання проєкту: як перемогу опозиції, народу, демократії?

У цьому випадку це нічия між урядом і опозицією. Явного переможця немає, а програла грузинська демократія: те, що дійшло до такого рівня ескалації, - це погано. Протести проходили переважно мирно, і це можна побачити на відео та фотографіях, але були й протестувальники, які кидали пляшки з коктейлями Молотова. Тому, на мій погляд, грузинській демократії було завдано шкоди.

Опозиція вже давно звинувачує правлячу партію в проросійських настроях і діях. Чи є якісь ознаки в суспільстві, які вказують на те, що нові протести не обмежаться лише вимогою відкликати законопроєкт "про іноагентів"?

Так, ця ознака - загальна поляризація, про яку я вже згадував. Закон "про агентів" не був тригером, але він став останньою краплею після всього того, що накопичилося в країні за останні місяці й роки. Звинувачення в проросійських настроях - це частина словникового запасу в процесі поляризації. Опозиція дорікає уряду в проросійськості, уряд звинувачує опозицію в бажанні втягнути Грузію у війну. І те, й інше - нісенітниця, але вони ведуть один з одним політичну гру, яка загострює атмосферу.

Як, на ваш погляд, розвиватиметься ситуація в країні?

Я не можу уявити, що ситуація стане кращою, тому що немає жодної здорової політичної сили, яка намагалася б дистанціюватися від цієї поляризації. Обидві сторони ведуть політичний конфлікт настільки жорстко, що у проміжних сил немає великих можливостей для маневру.

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Що стосується перспективи вступу Грузії до ЄС, то зараз це питання більш відкрите, ніж будь-коли. Ще кілька тижнів тому я був упевнений, що країна отримає статус кандидата в ЄС. Тепер же мені здається, що Єврокомісія буде ще пильніше стежити за тим, щоб Грузія відповідала всім 12 критеріям, необхідним для цього статусу.

Я, як і раніше, сподіваюся, що це станеться. Грузія заслуговує на цей статус, і думаю, що відмова в ньому принесе набагато більше шкоди, ніж його надання. Але я також бачу, що конфлікт у країні в наступні місяці ще більше загостриться, і я не виключаю можливості нових спалахів насильства.