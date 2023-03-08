Київ засудив грузинський законопроєкт про "іноагентів"

У МЗС України висловили солідарність із грузинським народом на тлі протестів проти законопроєкту про "іноагентів". Цей документ суперечить європейським цінностями, наголосили в Києві.

Законопроєкт про "іноземний вплив", ухвалений напередодні парламентом Грузії в першому читанні, суперечить європейським цінностями та стандартами. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ України (МЗС), оприлюдненій у середу, 8 березня.

"Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностями та стандартами. Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що Грузія, як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, має "неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест". В українському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що уважно слідкують за подіями в Тбілісі.

У ЄС пригрозили Грузії через "іноагентів"

Раніше про те, що законопроєкт про "іноземний вплив" несумісний з цінностями та стандартами ЄС заявив Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель. він наголосив, що "законопроєкт у його нинішньому вигляді ризикує мати стримувальний ефект на громадянське суспільство і засоби масової інформації з негативними наслідками для багатьох грузинів". Він додав, що остаточне ухвалення документа "може мати серйозні наслідки" для відносин Грузії та ЄС.

Розгін протесту в Тбілісі

Під час ухвалення законопроєкту про "іноагентів" 7 березня в Тбілісі відбулася масштабна акція протесту . На площі перед парламентом зібралися кілька тисяч людей. Для розгону учасників мітингу грузинський спецназ застосував сльозогінний газ і водомети.

Поліція застосувала проти демонстрантів у Грузії водомет Фото: David Mdzinarishvili/AA/picture alliance

Міністерство внутрішніх справ Грузії опублікувало заяву, в якій стверджує, що акція протесту набула насильницького характеру, а її учасники застосовували проти поліцейських "різні предмети, зокрема легкозаймисті".

Як повідомляє AFP, під час акції понад шістдесят людей було затримано. Сьогодні, 8 березня, заплановані нові протести біля парламенту. Такі акції опозиція обіцяє проводити щодня.

Законопроєкт про "іноагентів"

Суперечливий законопроєкт про "іноземний вплив" вніс до парламенту Грузії громадський рух "Сила народу", що з'явився в країні незабаром після початку повномастабного вторгнення РФ в Україну. Однією зі своїх цілей рух позначив протистояння "пропаганді ліберальної ідеології" та "бажанню Заходу втягнути Грузію у війну".

Автори документа пропонують наділяти статусом "агентів іноземного впливу" неурядові організації та ЗМІ, які отримують щонайменше 20 відсотків фінансування від іноземної держави (не враховуючи рекламних контрактів).

Іншою дискусійною ініціативою "Сили народу" є законопроєкт "про реєстрацію іноземних агентів", згідно з яким "іноагентами" можуть бути визнані юридичні та фізичні особи. Опозиційні політики та представники громадських організацій Грузії стверджують, що ці норми нагадують російський закон 2012 року, який з тих пір використовувався для придушення інакомислення.

Також не підтримує законопроєкт президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка була обрана від "Грузинської мрії". Вона пообіцяла ветувати документ.