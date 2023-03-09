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Фото: Mikhail Yegikov/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаГрузія

Після протестів у Грузії відкликали скандальний законопроєкт

Ольга Журавльова
25 хв. тому

У Грузії після двох масових протестів правляча партія вирішила відкликати скандальний законопроєкт про "іноагентів". Напередодні силовики вдруге застосували водомети і сльозогінний газ для розгону мітингувальників.

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Правляча партія "Грузинська мрія" і парламентська більшість ухвалили рішення відкликати законопроєкт про іноземних агентів, який спричинив акції протестів, ідеться в поширеній у четвер, 9 березня, заяві політсили. 

"Як відповідальна правляча сила ми ухвалили рішення відкликати підтриманий нами законопроєкт без жодних умов", - цитує заяву "Інтерфакс".

Напередодні уночі у столиці Грузії противники закону ступили в сутички з поліцією. Для розгону мітингувальників силовики застосували водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати, як і днем раніше. Демонстранти намагалися перегородити вулиці барикадами. За даними ЗМІ, активісти також підпалили автомобіль правоохоронців.

Масові протести в Тбілісі почалися 7 березня, після ухвалення парламентом у першому читанні законопроєкту про "іноземний вплив". 

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Резонансний законопроєкт про "іноагентів"

Суперечливий законопроєкт про "іноземний вплив" вніс до парламенту Грузії громадський рух "Сила народу", що з'явився в країні незабаром після початку вторгнення РФ в Україну. Однією зі своїх цілей рух позначив протистояння "пропаганді ліберальної ідеології" та "бажанню Заходу втягнути Грузію у війну".

Автори документа пропонують наділяти статусом "агентів іноземного впливу" неурядові організації та ЗМІ, які отримують щонайменше 20 відсотків фінансування від іноземної держави (не враховуючи рекламних контрактів).

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Іншою дискусійною ініціативою "Сили народу" є законопроєкт "про реєстрацію іноземних агентів", згідно з яким "іноагентами" можуть бути визнані юридичні та фізичні особи. Обидва законопроєкти підтримує правляча партія "Грузинська мрія", яка разом із "Силою народу" має в парламенті Грузії абсолютну більшість місць.

Грузинські демонстранти тримають плакати з написами
Грузинські демонстранти тримають плакати з написами "Ми - Європа"Фото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images

Опозиційні політики та представники громадських організацій Грузії розкритикували законопроєкти. Вони вважають нововведення калькою з російських законів про "іноагентів", які ухвалюють з метою дискримінувати неугодні владі неурядові організації та ЗМІ й обмежити їхню роботу.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час візиту до США в екстреному зверненні до мітингувальників у Тбілісі 7 березня заявила, що підтримує їхній протест і що накладе на законопроєкт вето.

У Євросоюзі заявили, що грузинський законопроєкт про "іноземний вплив", ухвалений парламентом країни в першому читанні, несумісний із цінностями та стандартами ЄС, що суперечить заявленій Тбілісі меті щодо вступу до Європейського Союзу.

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