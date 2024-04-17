На протестах у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ

У Грузії тисячі людей продовжують протестувати проти аналога російського закону про "іноагентів". 16 квітня поліцію закидали камінням і пляшками, а та застосувала перцевий газ і затримала кількох демонстрантів.

У столиці Грузії Тбілісі 16 квітня продовжились масові протести проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", що є аналогом російського закону про "іноагентів".

На проспекті Руставелі зібралися близько 15 тисяч людей, за підрахунками кореспондента DW. Силовики спробували розігнати акцію, а від будівлі парламенту протестувальників відтісняв спецназ.

Правоохоронці затримали 11 людей, бо ті нібито закидали поліцію пляшками та камінням. Один поліцейський отримав травму, а також був пошкоджений поліцейський автомобіль. "Щоб уникнути фізичної конфронтації, міністерство внутрішніх справ застосувало спецзасіб - так званий перцевий газ", - повідомили в МВС.

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Закон віддалить Грузію від ЄС - Мішель

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що ухвалення закону про "іноземних агентів" віддалить Грузію від вступу до Європейського Союзу.

"Грузинський народ обрав європейський шлях, і у відповідь на це Євроpада у грудні минулого року надала Грузії статус кандидата. Дозвольте мені чітко заявити: законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" не відповідає прагненню Грузії до ЄС", - написав він у соціальній мережі Х.

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Грузинський закон про "іноагентів"

Торік схожий законопроєкт парламент Грузії схвалив у першому читанні, що призвело до хвилі масових протестів. Після цього документ зняли з порядку денного.

Однак на початку квітня правляча партія "Грузинська мрія" заявила, що винесе на голосування змінений варіант законопроєкту. 15 квітня його розгляд у парламенті перервала бійка: на лідера більшості напав лідер опозиційної партії, а далі до бійки доєдналися інші депутати.

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