У парламенті Грузії побилися через закон про "іноагентів"

У перший день розгляду законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", що є аналогом російського закону про "іноземних агентів", між грузинськими парламентарями сталася сутичка.

Розгляд спірного законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", що є аналогом російського закону про "іноземних агентів", в парламенті Грузії в понеділок, 15 квітня, розгляд був перерваний бійкою.

На лідера парламентської більшості Мамуки Мдінарадзе під час виступу напав лідер опозиційної партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі, а далі до бійки доєдналися й інші депутати. Через це пряму трансляцію з парламенту припинили.

Згідно з інформацією агенції AFP, на зірваному засіданні обговорювався проєкт закону, згідно з яким організації, які отримують щонайменше 20 відсотків свого фінансування з-за кордону, мають реєструватися в органах влади. Якщо в первісному варіанті такі організації мали класифікуватися як "іноземні агенти", то в нинішньому проєкті йдеться про "організації, які представляють інтереси іноземної держави".

На початку квітня правляча партія "Грузинська мрія" оголосила про намір знову винести на голосування змінений варіант законопроєкту, який відкликали рік тому після масових протестів за участю десятків тисяч людей у грузинській столиці Тбілісі.

Берлін: Грузія ризикує втратити шанс на членство в ЄС

Уряд Німеччини з "певним жалем" ставиться до того, що, "незважаючи на недвозначно негативну суспільну реакцію в самій Грузії, а також за кордоном", "Грузинська мрія" повторно внесла до парламенту спірний законопроєкт. Таку позицію раніше висловила заступниця офіційного представника канцлера ФРН Крістіане Хоффман (Christiane Hoffmann), відповідаючи на запитання кореспондента DW.

Політикиня нагадала, що "грузинський уряд у минулому році беззастережно пообіцяв зняти з порядку денного цей законопроєкт", і додала: "Адже ми знаємо, що Грузія йде шляхом реформ у напрямку членства в Європейському Союзі і заявляє тим самим про відданість європейським цінностям".

Читайте також: Грузія прагне до ЄС, але бореться з ЛГБТ за прикладом Росії?

Грузія, яка отримала наприкінці минулого року статус кандидата на вступ до Євросоюзу, а тим самим "історичний шанс" на членство в ньому, ризикує його позбутися, якщо ухвалить закон про "іноагентів", заявив речник міністерства закордонних справ ФРН Себастьян Фішер (Sebastian Fischer).

Своєю чергою, Державний департамент США також висловлював глибоку стурбованість наміром правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" повторно внести на розгляд парламенту законопроєкт про "іноземних агентів". Цей закон "зіб'є Грузію з її європейського шляху і завдасть шкоди громадським організаціям, які покращують життя громадян", заявив 5 квітня речник Держдепу Метью Міллер.

Минулорічні мітинги у Тбілісі

Торік законопроєкт був ухвалений у грузинському парламенті у першому читанні більшістю голосів за рахунок депутатів від "Грузинської мрії" та "Сили народу".

Однак це призвело до хвилі масових протестів у країні, після чого подальше обговорення документа було виключене з порядку денного.

