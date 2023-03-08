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Грузинський протестувальник біля парламенту, 7 березня
Грузинський протестувальник біля парламенту, 7 березняФото: Mikhail Yegikov/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаГрузія

У Тбілісі знову протестують проти проєкту про "іноагентів"

Олександр Куницький
22 хв. тому

За даними грузинських ЗМІ, правоохоронці намагаються розігнати людей, використовуючи водомети, сльозогінний газ та перцевий спрей.

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У столиці Грузії Тбілісі в середу, 8 березня, десятки тисяч людей знову зібралися перед будівлею парламенту на акцію протесту проти суперечливого законопроєкту про "іноземних агентів", повідомляє AFP.

Як повідомляє грузинське видання Interpressnews, учасники акції оточили парламент та стукають по встановленій огорожі, а також кидають у вікна будівлі каміння та різні предмети. Правоохоронці намагаються розігнати людей, використовуючи сльозогінний газ, перцевий спрей та водомети. Вже є постраждалі, пише видання.

Перед тим, як оточити будівлю, учасники акції вимагали від влади Грузії зняти з розгляду законопроєкт про "іноагентів" та звільнити всіх затриманих протестувальників. Втім, за відведений час влада Грузії не погодилася на пропозицію протестувальників, пише Interpressnews.

Перший протест відбувся напередодні

Мітинги в Грузії почалися відразу після ухвалення законопроєкту про "іноагентів" напереродні, 7 березня. На площі перед парламентом зібралися кілька тисяч людей. Для розгону учасників мітингу грузинський спецназ застосував сльозогінний газ і водомети.

Міністерство внутрішніх справ Грузії опублікувало заяву, в якій стверджує, що акція протесту набула насильницького характеру, а її учасники застосовували проти поліцейських "різні предмети, зокрема легкозаймисті". За даними правоохоронців, під час акції 66 людей було затримано.

Читайте також: Грузинський закон "про іноагентів": як у Тбілісі протестували проти нього

Законопроєкт про "іноагентів"

Суперечливий законопроєкт про "іноземний вплив" вніс до парламенту Грузії громадський рух "Сила народу", що з'явився в країні незабаром після початку повномастабного вторгнення РФ в Україну. Однією зі своїх цілей рух позначив протистояння "пропаганді ліберальної ідеології" та "бажанню Заходу втягнути Грузію у війну".

Автори документа пропонують наділяти статусом "агентів іноземного впливу" неурядові організації та ЗМІ, які отримують щонайменше 20 відсотків фінансування від іноземної держави (не враховуючи рекламних контрактів). Опозиційні політики та представники громадських організацій Грузії стверджують, що ці норми нагадують російський закон 2012 року, який з тих пір використовувався для придушення інакомислення.

Проти ухвалення законопроєкту вже виступив ЄС, зазначивши, що це суперечитиме прагненням Грузії до подальшого розвитку та членства в Європейському Союзі. Також не підтримує законопроєкт президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка була обрана від "Грузинської мрії". Вона пообіцяла ветувати документ.

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