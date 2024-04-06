США стурбовані просуванням проєкту про "іноагентів" у Грузії

Державний департамент США глибоко стурбований наміром правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" повторно внести на розгляд парламенту законопроєкт про "іноземних агентів", відкликаний близько року тому через протести в країні. Цей закон "зіб'є Грузію з її європейського шляху і завдасть шкоди громадським організаціям, які покращують життя громадян", написав у п'ятницю, 5 квітня, речник Держдепу Метью Міллер у соцмережі X. Він закликав владу Грузії "просуватися у прагненні вступити в ЄС".

Раніше лідер парламентської фракції партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив, що "в результаті консультації з політичною радою партії" було вирішено повернути на розгляд оновлений законопроєкт "про прозорість іноземного впливу". За даними грузинського телеканалу "Формула", єдиною зміною в його тексті стало те, що термін "іноземний агент" було замінено на словосполучення "організація, яка здійснює діяльність в інтересах іноземної держави".

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Прем'єр Грузії Кобахідзе зустрінеться із Шольцем

Уряд Німеччини, як і США, висловив жаль щодо того, що "незважаючи на недвозначно негативну суспільну реакцію в самій Грузії, а також за кордоном", влада країни повертається до обговорення спірного законопроекту.

"Свобода друку та ЗМІ... є основами будь-якої демократії та важливими передумовами для приєднання до ЄС", - зазначив прессекретар МЗС ФРН Себастьян Фішер (Sebastian Fischer).

Очікується, що ця тема серед інших обговорюватиметься під час візиту до Німеччини прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, який заплановано на 12 квітня. У Берліні він зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), а також з канцлером ФРН Олафом Шольцем(Olaf Scholz).

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Закон про "іноагентів" у Грузії рік тому відкликали після протестів

Партія "Грузинська мрія" неодноразово зазнавала критики через просування в політичному житті країни наративів, подібних до риторики Кремля, а не таких, що транслюють демократичні цінності. Так, у березні Мдінарадзе запропонував закріпити у конституції Грузії поправку, яка забороняє одностатеві шлюби в країні.

А законопроєкт про "іноагентів" на розгляд парламенту в 2023 році вніс так званий громадський рух "Сила народу", який був заснований колишніми депутатами від "Грузинської мрії" невдовзі після початку вторгнення РФ в Україну і який дотримується явно антизахідної позиції. Низка експертів припускають, що "Сила народу" - це проєкт грузинської влади.

Текст законопроєкту передбачав створення в країні реєстру, до якого мали б вносити неурядові організації та ЗМІ, які отримують 20 відсотків фінансування від іноземних спонсорів. Внесені до реєстру організації та фізособи також мали би надавати податкові декларації. Крім того, передбачалося заборонити їм отримувати будь-яку інформацію від держслужбовців. Подібні заходи порівнювали з аналогічним законом в РФ.

Законопроєкт був ухвалений у парламенті у першому читанні більшістю голосів за рахунок депутатів від "Грузинської мрії" та "Сили народу". Однак це призвело до хвилі масових протестів у країні, після чого подальше обговорення документа було виключене з порядку денного.

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