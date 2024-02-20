Попри статус кандидата в ЄС: санкцій Грузії до РФ не буде

Новий прем'єр Грузії під час першого візиту до Брюсселя заявив, що продовжить політику попереднього уряду щодо Росії, незважаючи на статус кандидата в Євросоюз.

Грузія не збирається запроваджувати санкції проти Росії, незважаючи на свій статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, заявив новий грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе на пресконференції в Брюсселі після закінчення засідання Ради асоціації ЄС - Грузія у вівторок, 20 лютого.

"Коли йдеться про нашу політику щодо санкцій, ми займаємо дуже чітку позицію: ми не запроваджуємо санкцій, і в нас є дуже сильні аргументи щодо цього. Водночас Грузію не використовують для обходу санкцій, тож це дуже тверда політика, якої ми дотримуємося, і ми маємо намір і далі рухатися в тому ж напрямку", - сказав він.

При цьому прем'єр запевнив, що Грузія активно підтримує Україну "через особливу дружбу, яка існує між грузинським і українським народами", зокрема "потужною гуманітарною допомогою".

На запитання про заяви Кобахідзе щодо нібито намірів України відкрити "другий фронт" у Грузії прем'єр відповів: "На жаль, було кілька заяв щодо другого фронту, зроблених високопоставленими чиновниками українського уряду, - це секретар Ради національної безпеки України, радник президента, що вельми прикро".

Водночас верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель на запитання про "другий фронт" відповів, що ніхто не розглядає це всерйоз. "Я не бачу жодних закликів до цього з боку України або будь-кого ще", - зазначив він.

За словами Борреля, Євросоюз зацікавлений в тому, щоб відносини між двома країнами складалися якнайкраще, оскільки протилежне було би вигідним Росії. "Я зроблю все можливе, щоб передати українській стороні послання про добру волю Грузії підтримувати найкращі стосунки", - сказав він.

Дипломат зазначив, що статус країни-кандидата для Грузії вимагає нового рівня зусиль, адже ЄС ґрунтується на спільних цінностях і принципах, які набувають дедалі більшого значення "в дуже складному і навіть небезпечному геополітичному контексті".

"Ми відзначаємо зростання - невелике, але зростання - у бік наших рішень у сфері зовнішньої політики та політики безпеки. Ми очікуємо значного посилення цієї відповідності в найближчі роки", - зауважив Боррель.

ЄС уже запровадив 12 пакетів санкцій проти Росії та готується схвалити 13й до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Тим часом Брюссель має намір збільшити допомогу Грузії з Європейського фонду миру в галузі безпеки та оборони, повідомив Боррель. Зараз її сума становить 63 мільйони євро. Він також пообіцяв, що запит Грузії на приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС має бути задоволений до кінця року.

Це було восьме засідання Ради асоціації ЄС - Грузія і перше для Грузії в статусі кандидата, а також перший офіційний візит Кобахідзе в Брюссель. Євросоюз закликав його прискорити проведення реформ, зокрема в рамках угоди про асоціацію, та виконати дев'ять кроків, передбачених рекомендаціями Європейської Комісії на шляху до євроінтеграції.