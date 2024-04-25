Ваґенер: Проєкт про "іноагентів" - крок Грузії у бік від ЄС

Уповноважений уряду Німеччини Робін Ваґенер розповів DW про те, як він оцінює грузинський законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", а також наслідки його ухвалення для вступу Грузії в ЄС.

Депутат Бундестагу від партії "Союз-90/"Зелені", координатор МЗС Німеччини з питань міжгромадської співпраці з країнами Південного Кавказу, Центральної Азії та Молдовою, уповноважений щодо зв'язків з представниками російського та білоруського громадянських товариств у вигнанні Робін Ваґенер (Robin Wagener) в інтерв'ю DW поділився оцінкою законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", який зараз перебуває на розгляді грузинського парламенту, а також висловився про наслідки для процесу вступу Грузії в Євросоюз у разі його ухвалення.

DW: Як на засіданні комітету Бундестагу із закордонних справ оцінили ситуацію в Грузії, зокрема законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який зараз розглядає парламент країни?

Робін Ваґенер Фото: DW

Робін Ваґенер: Так само, як, наприклад, я вже висловлювався про це для преси та регулярно спілкуючись із грузинськими партнерами. Це дивний законопроєкт (критики документа називають його аналогом російського закону про "іноагентів". - Ред.). За останні роки зближення Грузії з Європейським Союзом фактично стало історією успіху обох сторін. У Грузії було досягнуто великого прогресу, який також призвів до надання країні статусу кандидата (на вступ до ЄС. - Ред.).

З цим закононопроєктом, а також із законопроєктом, спрямованим проти представників спільноти ЛГБТ+, уряд робить явний крок в іншому напрямку та надсилає чіткі сигнали, які складно узгоджуються або зовсім не узгоджуються з подальшим прогресом у процесі зближення з ЄС. І ми дуже занепокоєні цим і беремо це до уваги.

Чи була така думка одностайною на засіданні комітету із закордонних справ Бундестагу?

Це одностайна оцінка демократичних фракцій у Бундестазі. У будь-якому разі таким було однозначне враження під час засідання комітету.

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Ви згадали про статус країни-кандидата на вступ в ЄС. Як високо ви оцінюєте ризик того, що у разі ухвалення зазначеного законопроєкту Грузія буде позбавлена цього статусу?

Я б не став фокусуватися на питанні того, чи втратить вона статус, тому що, на мій погляд, питання в тому, чи реальний подальший прогрес у процесі прийому (Грузії в ЄС. - Ред.). Ось у чому вся справа. Європейський Союз чекає від Грузії подальших кроків, які вона тепер має зробити, щоб розпочати переговори про вступ після набуття статусу кандидата. І я наразі не бачу, як це відбуватиметься з таким законодавством, яке використовує зовсім інший підхід, йде в іншому напрямку. Обидва законопроєкти несумісні з базовими цінностями Євросоюзу.

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Що уряд Німеччини міг би або мав би зробити зараз, щоб повернути Тбілісі на шлях європейських цінностей?

Я думаю, що правильно, з одного боку, знову і знову давати зрозуміти самій Грузії, що ми зацікавлені в тому, щоб разом із нею йти шляхом євроінтеграції країни. Ми хотіли б, щоб Грузія стала нашим партнером у Європейському Союзі, і цього хоче явна більшість людей у Грузії.

З іншого боку, ми хотіли б чітко заявити, що ЄС є спільнотою цінностей і що тут немає можливості обирати лише те, що подобається. Країна може бути членом Євросоюзу лише у тому випадку, якщо поділяє його основні цінності. А з цими двома законопроєктами Грузія йде у неправильному напрямку.

Про це завжди максимально чітко повідомляється, це було ясно доведено до відома уряду Грузії минулого року, а тепер знову і знову роз'яснюється на всіх рівнях. Тепер влада Грузії та її громадяни мають зробити остаточний висновок. І люди виходять масово на вулиці.

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