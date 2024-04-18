МЗС України обурила заява прем'єра Грузії про "українізацію"

МЗС України також висловило стурбованість загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв'язку із розглядом у парламенті країни законопроєкту "про іноагентів".

Міністерство закордонних справ України у четвер, 18 квітня, висловило стурбованість загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв'язку із розглядом у парламенті Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Напередодні грузинський парламент попри протести громадян і заклики світової спільності, схвалив цю законодавчу ініціативу у першому читанні.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу. Дотримання прав та свобод громадян, а також залучення громадянського суспільства до вирішення суспільно-важливих питань є необхідними умовами для розбудови європейського майбутнього країни", - йдеться у заяві МЗС.

Водночас у відомстві висловили обурення щодо коментарів прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації", проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт.

"Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили в МЗС.

Заява Кобахідзе про "українізацію"

Напередодні Кобахідзе на брифінгу заявив, що законопроєкт "Про прозорість зовнішнього впливу" насамперед нібито "спрямований на захист Грузії від українізації". "Якби НГО (неурядові громадські організації - Ред.) досягли того, що вони активно намагалися зробити в 2020-2022 роках, а саме зміни влади шляхом революції, то сьогодні Грузія була б у гіршій ситуації, ніж Україна. Це означає, що і мир, і євроінтеграція залишилися б позаду", - заявив він, цитує 1tv.ge .

Кобахідзе заявив, що "уникнення українізації є необхідною умовою для інтеграції Грузії в Європейський Союз, і це головна мета цього законопроєкту". "Відповідно, цей законопроєкт не тільки не зможе віддалити Грузію від Європи, але якісно наблизить нас до досягнення нашої головної зовнішньополітичної мети - інтеграції до Європейського Союзу", - заявив Кобахідзе.

У Тбілісі - масові протести проти закону про "іноагентів"

Після того, як грузинський парламент затвердив законопроєкт у першому читанні, тисячі людей знову вийшли на акцію протесту у Тбілісі. Протестувальники перекрива рух на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту, скандуючи "Ні російському закону", "Ні російській мрії", "Європа - шлях до цивілізації".

За словами кореспондента DW у Тбілісі, цього разу зібралося ще більше людей, ніж на акції 16 квітня, коли біля будівлі парламенту протестували близько 15 тисяч людей. За даними AFP, у новому мітингу взяло участь близько 20 тисяч протестувальників.

Торік схожий законопроєкт парламент Грузії схвалив у першому читанні, що призвело до хвилі масових протестів. Після цього документ зняли з порядку денного.

Однак на початку квітня правляча партія "Грузинська мрія" заявила, що винесе на голосування змінений варіант законопроєкту.

Згідно з законопроєктом організації, які отримують не менше 20 відсотків свого фінансування з-за кордону, мають реєструватися в органах влади. Якщо в первісному варіанті такі організації мали класифікуватися як "іноземні агенти", то в нинішньому проєкті йдеться про те, що вони мають реєструватися як "організації, що становлять інтереси іноземної держави".