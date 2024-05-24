Закон про "іноагентів": США переглянуть відносини з Грузією

Будь-кому, хто підриває демократію в Грузії, може бути відмовлено у в'їзді до США, повідомив держсекретар Блінкен. Він оголосив "всебічний перегляд" співпраці США з Грузією.

Після ухвалення в Грузії суперечливого закону про "іноагентів" США оголосили про запровадження візових заборон і всебічний перегляд співпраці з цією країною. "Я оголошую нову політику візових обмежень щодо відповідальних за підрив демократії в Грузії у зв'язку із запропонованим "Грузинською мрією" законом "Про прозорість іноземного впливу", - написав держсекретар США Ентоні Блінкен у X увечері четверга, 23 травня.

"Будь-хто, хто підриває демократичні процеси або інститути в Грузії, зокрема напередодні, під час і після виборів у Грузії в жовтні 2024 року, може бути позбавлений права звернутися за отриманням американської візи для в'їзду до Сполучених Штатів. Щодо найближчих членів сімей таких осіб також можуть бути застосовані ці обмеження", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті держдепартаменту США .

"Я також оголошую про всебічний перегляд двостороннього співробітництва між США і Грузією. Ми сподіваємося на те, що лідери Грузії переглянуть законопроєкт і зроблять кроки щодо просування шляхом демократичних і євроатлантичних сподівань свого народу. Переглядаючи відносини між двома нашими країнами, ми братимемо до уваги дії Грузії", - наводяться в документі слова Блінкена.

На думку держдепартаменту США, ухвалений закон про "іноагентів" "пригнічуватиме свободу об'єднань і думок, стигматизуватиме організації, які служать громадянам Грузії, і перешкоджатиме незалежним ЗМІ, які працюють над наданням громадянам Грузії доступу до високоякісної інформації". Вашингтон побачив "явні ознаки кампанії із залякування і застосування насильства для придушення мирного інакомислення", - вказується в заяві держдепу.

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Грузинський закон про "іноагентів"

У травні парламент Грузії ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу", запропонований правлячою партією "Грузинська мрія". Він зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, реєструватися як "організація, що проводить інтереси іноземної сили". Законопроєкт про "іноагентів" викликав масові акції протесту і сутички з поліцією.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето, оскільки, за її словами, "цей закон повторює дух російського закону", що дає змогу владі жорстко придушувати некомерційні організації і критично налаштовані ЗМІ. Але прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив про намір подолати вето. Естонія, Нідерланди, Чехія і Швеція закликали ЄС розглянути можливість введення санкцій щодо Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму.