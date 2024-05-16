FT: ЄС може заморозити заявку заявку Грузії на вступ в блок

Якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, Грузія може втратити не лише євроатлантичні перспективи, але й наявні переваги, як-от безвізовий режим із ЄС, пише FT.

Європейський Союз може заморозити заявку Грузії на членство в блоці, якщо закон про "іноземних агентів", який, на думку його критиків, аналогічний російському, набуде чинності. Про це пише газета Financial Times із посиланням на європейських чиновників у середу, 15 травня.

Зранку 14 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у третьому читанні попри багатомісячні протести та неодноразові попередження з боку Брюсселя. Тож, за словами трьох чиновників ЄС, рішення блоку про початок переговорів про вступ, імовірно, буде відкладене на невизначений термін, якщо закон набуде чинності.

"(Грузинський уряд. - Ред.) знає, що відбувається", - зазначив співрозмовник видання. Остаточне голосування правлячої більшості очікується в найближчі тижні після обіцяного президенткою країни Саломе Зурабішвілі вето законопроєкту і передачі його назад до парламенту.

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Грузія подала заявку на вступ у ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У грудні 2023 року держава набула статусу кандидатки на вступ.

Наступним кроком має стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення нею низки реформ.

Брюссель чітко дав зрозуміти, що якщо закон набуде чинності, Єврокомісія не дасть такої рекомендації, наголосили чиновники.

"Ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС", - заявили напередодні в Єврокомісії. Там зазначили, що Брюссель "чітко і неодноразово заявляв, що дух і зміст закону не відповідають основним нормам і цінностям ЄС".

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Грузія може втратити безвізовий режим із ЄС

На неприйнятності цього законодавчого акту наголосили і міністри закордонних справ Латвії, Литви, Естонії та Ісландії під час зустрічі з Зурабішвілі 15 травня. Вони попередили, що ухвалений законопроєкт закриває для Грузії шлях до ЄС. Крім того, за словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, у разі, якщо він набуде чинності, Грузія може втратити не тільки перспективу членства, але й поточні переваги, такі як безвізовий режим з ЄС, пише FT.

"Цей закон є символом вибору між Росією та ЄС. Цей закон відділяє Грузію від Європейського Союзу", - наголосив дипломат.

Протести в Грузії не вщухають

Між тим, у столиці Грузії Тбілісі не вщухають протести, спрямовані проти закону про "іноагентів". Тисячі демонстрантів 15 травня заблокували головне перехрестя в Тбілісі, паралізувавши рух у центральних районах столиці. Крім того, акції пройшли також у західних грузинських містах Кутаїсі та Цаленджіха, пише AFP.

Як свідчить соціологія, більшість населення Грузії прагне приєднатися до Європейського Союзу і НАТО та виступає проти проросійського впливу, вказує агенція.

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