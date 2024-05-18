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Протести в Грузії: президентка ветувала скандальний закон

Валерій Сааков | Олександра Іванова
18 травня 2024 р.

Саломе Зурабішвілі заветувала закон про "іноагентів", назвавши його "російським" за "суттю та духом". Але партія "Грузинська мрія", яка лобіює закон, може обійти вето завдяки більшості в парламенті.

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Протести проти закону про "іноагентів" у Грузії, травень 2024 року
Протести проти закону про "іноагентів" у ГрузіФото: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP/Getty Images

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в суботу, 18 травня, наклала вето на закон "Про прозорість іноземного впливу", який, як стверджують оглядачі, є аналогом російського закону про "іноагентів".

"Сьогодні я наклала вето на "російський" закон. Цей закон за своєю суттю та духом є російським. Він суперечить нашій конституції та всім європейським стандартам, тож становить перешкоду на нашому європейському шляху. Це вето юридично грамотне і сьогодні ж буде передане парламенту. Цей закон не підлягає жодним змінам, покращенню, тому вето дуже просте. Цей закон має бути скасовано", - цитує виступ Зурабішвілі на брифінгу грузинський "Перший канал".

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Суперечливий закон спричинив протести в Грузії

Раніше Зурабішвілі пообіцяла в інтерв'ю DW, що накладе вето на закон, який спричинив тривалі масові протести.

Водночас в інтерв'ю CNN 14 травня вона визнала, що не має ілюзій щодо можливості перешкодити набуттю законом чинності. "Я накладу вето, тому що це - символічне вето, таке ж символічне, як і цей "російський" закон", - сказала вона американському телеканалу.

Партія "Грузинська мрія", яка лобіює закон, може обійти вето завдяки більшості в парламенті.

Зурабішвілі зазначила, що шанс "скасувати" цей закон дадуть парламентські вибори в Грузії, намічені на жовтень.

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