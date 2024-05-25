Євроінтеграція - усе? ЄС вирішує, що тепер робити з Грузією

У конфлікті між Тбілісі та Брюсселем - новий виток: з одного боку в хід пішли теорії змови і звинувачення в шантажі, з іншого - пропозиції різноманітних санкцій аж до скасування "безвізу". Що ж буде далі?

Конфлікт Грузії із Заходом навколо спірного закону про "іноагентів" загострився: прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе спочатку звинуватив єврокомісара в шантажі, а потім, виступаючи 23 травня в ефірі громадського грузинського телебачення, заявив про необхідність "деолігархізації США і Європи". За словами Кобахідзе, саме "олігархічні сили", а також якась "глобальна партія війни" нібито прагнуть втягнути Грузію у війну з Росією.

"Глобальна партія війни" як кліше

Словосполучення "глобальна партія війни" раніше вживав у виступах грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі, він же - почесний голова правлячої партії "Грузинська мрія". Її представники стверджують, що існує певна організація впливових західних політиків, мета яких - продовжити війну в Україні та поширити її на інші країни. Утім, ніхто з грузинських можновладців, які оперують цим поняттям-кліше, так і не назвав на ім'я жодного члена такої "партії" і не навів жодних доказів її існування.

"Ці сили мають ключовий вплив як на ЄС, так і на США, що вельми прикро. Одне можна сказати точно: і Америка, і Євросоюз потребують деолігархізації. Негативні процеси відбуваються, і ми сподіваємося, що в майбутньому ситуація зміниться на краще, - так висловився (цитату наведено в перекладі з грузинської. - Ред.) у телеінтерв'ю Іраклій Кобахідзе. - Ні, ми не називаємо наших [західних] партнерів "партією глобальної війни", але ми заявляємо, що вона має значний вплив на цей політичний простір".

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Тбілісі хотів би інтегруватися в ЄС і тісніше співпрацювати зі США, але "на жаль, ми бачимо протилежні процеси через той вплив, який на них чиниться", заявив грузинський прем'єр.

Кобахідзе: Захід шантажує Тбілісі

Того самого дня Кобахідзе повідомив, що Захід застосовує до його уряду жорсткий шантаж. Один високопоставлений чиновник ЄС нібито натякнув йому в телефонній розмові, що грузинського прем'єра може спіткати та сама доля, що і його словацького колегу Роберта Фіцо, на якого днями було скоєно замах. "Єврокомісар перерахував низку заходів, які західні політики можуть вжити після введення закону про прозорість, і, перераховуючи ці заходи, сказав:

"Подивіться, що трапилося з Фіцо, вам слід бути дуже обережним", - написав Кобахідзе в соцмережі Facebook, не назвавши прізвища єврокомісара.

На це звинувачення відгукнувся комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї. За його версією, сказане ним було "не тільки повністю вирвано з контексту, а й представлено громадськості в такому вигляді, який може призвести до абсолютно неправильного тлумачення початкової мети дзвінка".

Варгеї повторив прохання Брюсселя до влади Грузії відмовитися від законопроєкту про "іноагентів" і сказав, що закликав Кобахідзе "не загострювати і без того нестабільну ситуацію ухваленням цього закону, який може призвести до подальшої поляризації і неконтрольованих ситуацій на вулицях Тбілісі".

Протестувальники у Тбілісі Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa/picture alliance

Тим часом Кобахідзе пов'язав замах на Фіцо зі спецслужбами Словаччини, які, на його думку, оперують не без участі тієї самої "глобальної партії війни".

Експертка: Було погано, а стало ще гірше

Тінатін Ахвледіані з Центру досліджень європейської політики (Centre for European Policy Studies, CEPS) констатує явну тенденцію погіршення ставлення грузинської влади до Євросоюзу. "Уся ця риторика, яку ми зараз спостерігаємо з боку прем'єр-міністра, посилилася навіть порівняно з тим, що було раніше, а раніше все і так було погано, - вважає Ахвледіані. - Тож на цьому етапі ми не можемо прогнозувати, що уряд змінить курс на більш узгоджений із євроінтеграцією Грузії".

Вона не вірить, що за нинішньої влади політика Тбілісі буде послідовною, і покладає надії на парламентські вибори в жовтні. "Тільки за іншого уряду я бачу Грузію, яка справді йде європейським шляхом, з послідовним керівництвом, яке не спалює, а будує мости і здатне встановити довірчі стосунки з Брюсселем та іншими західними партнерами", - каже політологиня.

Відносини зайшли в глухий кут?

"Величезною проблемою" назвав, розмовляючи з DW, антиєвропейську риторику Тбілісі та спірні закони високопосадовець у Брюсселі. На його думку, суть проблеми полягає не в тому, що уряд Грузії просуває закон, який не відповідає критеріям ЄС, а в тому, що він робить це, одночасно декларуючи прагнення вступити до Євросоюзу. "З якоїсь причини, яка виходить за рамки мого розуміння, вони вважають, що їм це зійде з рук. Вони думають, що їм зійде з рук ухвалення закону, який, скажімо так, зміцнить їхні позиції у владі, а вони тим часом продовжать шлях до ЄС. Але відповідь - "ні", - сказав чиновник.



У Брюсселі далеко не він один переконаний, що в такій ситуації подальша євроінтеграція Грузії неможлива. Інший високопоставлений чиновник ЄС заявив, що "необхідно якось протистояти тому, що країна звернула з демократичного шляху".



Різні пропозиції, як це зробити, обговорять 27 травня міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Конкретних ідей, а тим паче рішень, поки що немає: очікують, що на Раді у закордонних справах міністри висловлять свої позиції з цього приводу і думки, яких заходів слід вжити щодо Грузії. "Після цього ми визначимося з кількома варіантами, які будуть представлені країнам-членам", - сказав чиновник ЄС.

Чи введе Євросоюз санкції проти Грузії?

У Брюсселі вже лунали найрізноманітніші пропозиції - скасувати "безвіз" для грузинських громадян, переспрямувати кошти, що виділяються грузинському уряду, на проєкти громадянського суспільства, запровадити індивідуальні санкції проти лідерів "Грузинської мрії". Однак відомо й те, що накласти вето на обмежувальні заходи традиційно збирається Угорщина, яка вже багато місяців ефективно блокує, наприклад, військову допомогу Україні з Європейського фонду миру.

"Якщо Євросоюз нічого не зробить, це негативно позначиться на боротьбі Грузії за демократію і, звісно, викличе серйозні сумніви в репутації ЄС і його політики розширення загалом", - вважає Тінатін Ахвледіані з Центру досліджень європейської політики. На її думку, потенційні санкції мають бути спрямовані проти олігарха Іванішвілі та керівництва Грузії, а не широкої громадськості. "Призупинення лібералізації візового режиму в цьому разі не принесе користі, тому що воно карає народ, а не уряд і не олігарха", - вважає Ахвледіані. Очікується, що низка країн ЄС виступлять проти такого заходу як контрпродуктивного.

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"Дуже важливо враховувати, що грузинський народ демонструє потужну підтримку європейської ідеї. Водночас очевидно, що якщо грузинський уряд піде цим шляхом, це матиме наслідки і для грузинського народу", - вказав високопоставлений чиновник ЄС. Однак це не обов'язково означає санкції, переконаний він, просто необхідно переглянути процес вступу Грузії до Євросоюзу: "Це не покарання Грузії за один закон, а оцінка його несумісності з процесом євроінтеграції".

Сумніви в чесності майбутніх виборів

Євросоюз - друг і партнер грузинського народу, який не раз демонстрував, що він у переважній більшості бажає рухатися європейським шляхом, підкреслює Брюссель. "Ми працюємо з нашими грузинськими друзями і партнерами, щоб чітко пояснити, що означає бути країною-кандидатом у члени Євросоюзу", - сказав DW офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

У цьому контексті згадується також важливість коректного проведення та моніторингу парламентських виборів у країні. Політологиня Ахвледіані, яка сподівається на зміну влади в Тбілісі, все ж не впевнена, що ці вибори будуть чесними. "У нас є серйозні сумніви в цьому, оскільки ми знаємо, що "Грузинська мрія" зловживала своїми адміністративними повноваженнями, по суті, погрожуючи виборцям і використовуючи практику купівлі голосів, щоб мобілізувати людей голосувати за них, - стверджує експертка. - Тому постає питання, чи будуть ці вибори справедливими і чи пройдуть належним чином. А це, звісно, ставить під сумнів можливість зміни уряду".

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