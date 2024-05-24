Під охороною поліції: у Києві підтримали протести у Грузії

У Києві під посиленим наглядом поліції відбувся мітинг солідарності з учасниками масових протестів у Грузії. Його скликали активісти спільноти ЛГБТКІ+ та феміністок.

У Києві, біля посольства Грузії в Україні у п'ятницю, 24 травня, українські громадська організація "Інсайт" та фонд "Марш жінок" скликали мітинг на підтримку протестів у Грузії та засудження нинішнього грузинського парламенту і неформального лідера проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі. У мітингу взяли участь близько пів сотні людей, також були присутні громадяни Грузії, які служать в лавах Сил оборони України.

Читайте також: Закон про "іноагентів": США переглянуть відносини з Грузією

Під охороною посилених нарядів поліції

Як повідомляє кореспондент DW, поліція Києва не допустила мітингарів до споруди грузинського посольства. Місце для їхньої акції їм відвели в пішохідній зоні бульвару Шевченка через дорогу від будівлі дипломатичного представництва. На підходах до акції посилені наряди поліції зупиняли перехожих і радили їм "здійснити прогулянку деінде".

Проте одна із організаторок акції, голова феміністичної ініціативи, благодійного фонду "Марш жінок" Олена Шевченко сказала DW, що жодних проблем з поліцією мітингарі не мали. Вона додала, що нещодавно повернулася з Тбілісі: "Там демонструє така кількість людей, що я відчула, що ніби знову на Євромайдані".

Іншим організатором акції у Києві. була ГО "Інсайт", що об'єднує лесбійок, геїв, бісексуальних, трансгендерних та квір людей.

Підтримка європейських прагнень грузинів

"Сакартвело не Росія!", "Путін хоче окупувати Грузію!", "Грузинська мрія" - це Росія!" - вигукували гасла мітингарі у Києві. Вони тримали в руках прапори Грузії і України, закликали припинити наступ на грузинську демократію і звинувачували Путіна в намаганні окупувати Грузію. "Я прийшов сюди підтримати грузинський народ, грузинську молодь і український народ, як і всіх, хто прагне до Європи", - сказав DW вояк Сил оброни України, громадянин Грузії Костянтин Мухадзе. Він пошкодував, що нинішній уряд його батьківщини "не може обрати правильний шлях" і висловив сподівання на успіх протестів грузинської молоді.

Протести у Тбілісі у травні 2024 року Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa/picture alliance

Організатори мітингу у Києві заявили, що він є початком, і вони планують нові акції на підтримку європейського вибору грузинського народу.

Читайте також: Німеччина і Франція: Грузія відхилиться від європейського шляху

Грузинський закон про "іноагентів" і масові протести

У травні парламент Грузії ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу", запропонований правлячою партією "Грузинська мрія". Він зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, реєструватися як "організація, що проводить інтереси іноземної сили". Законопроєкт про "іноагентів" викликав масові акції протесту і сутички з поліцією.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето, оскільки, за її словами, "цей закон повторює дух російського закону", що дає змогу владі жорстко придушувати некомерційні організації і критично налаштовані ЗМІ. Але прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив про намір подолати вето.