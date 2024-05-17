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ПолітикаСловаччина

Орбан: Фіцо - на межі життя та смерті

Анастасія Шепелева
17 травня 2024 р.

Череp два дні після нападу та тривалої операції словацький прем'єр Роберт Фіцо - на межі життя та смерті, заявив очільник уряду Угорщини Віктор Орбан.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спілкується з громадянами у Гандлові, 15 травня 2024 рокуФото: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який зазнав вогнепальних поранень внаслідок нападу 15 травня, перебуває на межі життя та смерті. Про це повідомив у п'ятницю, 17 травня, глава уряду Угорщини Віктор Орбан в ефірі громадського радіо.

"Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину, - заявив Орбан, цитує Reuters. - Ми бажаємо йому швидкого одужання і повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться між життям і смертю". 

Орбан додав, що навіть якщо Фіцо зараз одужає, він залишатиметься поза роботою протягом кількох місяців у важливий момент напередодні виборів до Європейського парламенту, які мають відбутися на початку червня. "Нас чекають вибори, які вирішать не лише питання щодо членів Європейського парламенту, але разом із виборами в США можуть визначити хід війни та миру в Європі", - сказав Орбан. Прем'єр Угорщини додав, що у цій ситуації "нам були б дуже потрібні Роберт Фіцо та Словаччина, яка виступає за мир".

16 травня представниця лікарні, де оперували Фіцо, заявляла, що він перебуває у дуже важкому, але стабільному стані.

Напад на прем'єра Словаччини

Напад на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлова в центральній частині країни. За даними ЗМІ, які посилаються на очевидців, словацький прем'єр підійшов до місцевих жителів після виїзного засідання уряду, у цей момент пролунали постріли. Політик зазнав поранень у живіт, руку і ногу, зазначило видання Standard. Фіцо доправили гелікоптером у місто Банська Бистриця. Політика, який зазнав численних вогнепальних поранень, оперували п'ять годин дві бригади лікарів.

Роберт Фіцо зазнав численних вогнепальних поранень. Його оперували п'ять годин дві бригади лікарів
Роберт Фіцо зазнав численних вогнепальних поранень. Його оперували п'ять годин дві бригади лікарівФото: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

Нападника затримали на місці атаки. За даними ЗМІ, це 71-річний письменник Юрай Цинтула з міста Левіце. Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай-Ешток напередодні заявив, що початкове розслідування виявило "явний політичний мотив" нападу на Фіцо. Однак у четвер він сказав, що підозрюваний, якому пред'явили звинувачення, був "вовком-одинаком", який "не належав до жодних політичних груп". У чому полягав мотив нападника, міністр не уточнив.

Водночас словацький телеканал TV Noviny повідомив, що зранку підозрюваному висунули звинувачення у замаху на вбивство людини, яка перебуває під захистом. Мотивом нібито мала бути незгода з політикою чинної влади та змінами, які вона зробила або збирається здійснити. Якщо провину нападника доведуть, йому загрожує 25 років за ґратами або довічне ув’язнення. 

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