Орбан: Фіцо - на межі життя та смерті

Череp два дні після нападу та тривалої операції словацький прем'єр Роберт Фіцо - на межі життя та смерті, заявив очільник уряду Угорщини Віктор Орбан.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який зазнав вогнепальних поранень внаслідок нападу 15 травня, перебуває на межі життя та смерті. Про це повідомив у п'ятницю, 17 травня, глава уряду Угорщини Віктор Орбан в ефірі громадського радіо.

"Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину, - заявив Орбан, цитує Reuters. - Ми бажаємо йому швидкого одужання і повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться між життям і смертю".

Орбан додав, що навіть якщо Фіцо зараз одужає, він залишатиметься поза роботою протягом кількох місяців у важливий момент напередодні виборів до Європейського парламенту, які мають відбутися на початку червня. "Нас чекають вибори, які вирішать не лише питання щодо членів Європейського парламенту, але разом із виборами в США можуть визначити хід війни та миру в Європі", - сказав Орбан. Прем'єр Угорщини додав, що у цій ситуації "нам були б дуже потрібні Роберт Фіцо та Словаччина, яка виступає за мир".

16 травня представниця лікарні, де оперували Фіцо, заявляла, що він перебуває у дуже важкому, але стабільному стані.

Напад на прем'єра Словаччини

Напад на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлова в центральній частині країни. За даними ЗМІ, які посилаються на очевидців, словацький прем'єр підійшов до місцевих жителів після виїзного засідання уряду, у цей момент пролунали постріли. Політик зазнав поранень у живіт, руку і ногу, зазначило видання Standard. Фіцо доправили гелікоптером у місто Банська Бистриця. Політика, який зазнав численних вогнепальних поранень, оперували п'ять годин дві бригади лікарів.

Роберт Фіцо зазнав численних вогнепальних поранень. Його оперували п'ять годин дві бригади лікарів Фото: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

Нападника затримали на місці атаки. За даними ЗМІ, це 71-річний письменник Юрай Цинтула з міста Левіце. Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай-Ешток напередодні заявив, що початкове розслідування виявило "явний політичний мотив" нападу на Фіцо. Однак у четвер він сказав, що підозрюваний, якому пред'явили звинувачення, був "вовком-одинаком", який "не належав до жодних політичних груп". У чому полягав мотив нападника, міністр не уточнив.

Водночас словацький телеканал TV Noviny повідомив, що зранку підозрюваному висунули звинувачення у замаху на вбивство людини, яка перебуває під захистом. Мотивом нібито мала бути незгода з політикою чинної влади та змінами, які вона зробила або збирається здійснити. Якщо провину нападника доведуть, йому загрожує 25 років за ґратами або довічне ув’язнення.

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