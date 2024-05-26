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Президентка Грузії закликала зберегти курс на євроінтеграцію

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
26 травня 2024 р.

На параді з нагоди Дня незалежності Саломе Зурабішвілі закликала до європейського майбутнього Грузії та критикувала РФ. А прем'єр Кобахідзе закинув президентці "зраду".

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
У День незалежності Грузія президентка Саломе Зурабішвілі закликала до європейського майбутнього країниФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

На військовому параді у Тбілісі з нагоди Дня незалежності Грузії у неділю, 26 травня, президентка та верховна головнокомандувачка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила на підтримку європейського майбутнього її країни та згадала агресію Росії.

"Європа не розпочинала жодної війни. У європейському середовищі нашій країні дається можливість зберегти свою незалежність і досягти розвитку. Дивно, що мені доводиться сьогодні когось переконувати, хто є другом, а хто ворогом. Ми ж знаємо, хто відібрав у нас території , і хто порушує наш суверенітет", - заявила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що восени мають відбутися парламентські вибори, які фактично стануть референдумом про вибір між європейським та російським шляхами розвитку Грузії. "Ці вибори фактично визначать наше майбутнє - або європейське, або російське, в ізоляції", - сказала Зурабішвілі.

Кобахідзе закинув Зурабішвілі "зраду"

Своєю чергою прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, звертаючись до присутніх на параді, заявив, що країна, особливо протягом останніх чотирьох років, пройшла через спроби розхитати її незалежність та суверенітет.

"Саме єдність народу та обраної ним влади дозволили уникнути багатьох погроз і зрад, у тому числі і зради президента Грузії. Незважаючи на це в останні два роки ми змогли зберегти мир", - сказав Кобахідзе.

Після параду Кобахідзе заявив журналістам, що виступ Саломе Зурабішвілі на параді "був недоречним у День незалежності Грузії". "Можна тільки шкодувати, що День незалежності використовується президентом для політичних заяв. Сьогодні у нас національне свято і всім нам треба говорити не про політику у вузькому її розумінні, а про наші спільні національні завдання", - пояснив Кобахідзе.

Євроінтеграція Грузії під питанням

Відносини між президенткою Грузії з одного боку і правлячою парламентською партією "Грузинська мрія", яку представляє прем'єр, довгий час лишаються дуже напруженими і особливо загострились на тлі нещодавнього ухвалення парламентом законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", який вважається є аналогом російського закону про "іноагентів" і викликав у країні багатотисячні прости.

Схвалення цього документу вже викликало кризу у стосунках Грузії з Європейським Союзом і США. Після його ухвалення Вашингтон оголосив про запровадження візових заборон щодо "відповідальних за підрив демократії в Грузії" і всебічний перегляд співпраці з цією країною.

Європейські чиновники кажуть, що Брюссель може заморозити заявку Грузії на членство в ЄС, якщо закон набуде чинності.

Зурабішвілі, яка є послідовною прихильницею євроінтеграції країни, вже ветувала цей документ. Утім, вона сама визнає, що це вето є "символічним", адже "Грузинська мрія", може його подолати.

 

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