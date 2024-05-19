ФРН і Франція: Грузія відхилиться від європейського шляху

Схваленням законопроєкту про "іноагентів" уряд Грузії продемонстрував, що вирішив відхилитися від шляху до вступу в ЄС та діяти проти прагнень власного народу, констатували в Берліні та Парижі.

Німеччина і Франція висловили свою глибоку стурбованість у зв’язку з ситуацією в Грузіїпісля схвалення парламентом країни так званого законопроєкту про "іноагентів". Про це йдеться в відповідній спільній заяві, опублікованій в неділю, 19 травня, пресслужбою німецького уряду. Обидві провідні європейські країни заявили, що "з глибоким жалем беруть до відома рішення грузинського уряду і правлячої партії відхилитися" від європейського шляху.

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Берлін і Париж нагадали у документі, що свого часу долучилися до того, що тепер Грузія має статус країни-кандидата на вступ до ЄС. У франко-німецькій декларації зазначається: "Наші дві країни завжди були рішучими прихильниками європейського шляху Грузії і активно підтримали рішення Європейської Ради в грудні 2023 року про надання статусу кандидата".

Дії грузинського уряду суперечать європейським цінностям і прагненням грузинського народу

У заяві наголошується, що з ухваленням суперечливого законопроєкту фактично грузинський уряд і правляча партія діють проти спільних європейських цінностей і прагнень грузинського народу. "Європейський шлях Грузії намічений, але те, як швидко і в якому напрямку вона буде просуватися - залежить від Грузії", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала схвалений парламентом закон. Того ж дня президентка, яка дотримується проєвропейського курсу, назвала закон "російським за своєю суттю і духом". Однак її вето може бути подолане силами провладної більшості у парламенті.

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Нагалаємо, законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" був схвалений парламентом у Тбілісі в третьому читанні на початку минулого тижня, попри тривалі протести десятків тисяч людей у Тбілісі та неодноразові заклики західних партнерів країни відмовитися від цього.

Він передбачає, що організації, які отримують понад 20 відсотків свого фінансування з-за кордону, повинні будуть реєструватися в органах влади як "організації, які представляють інтереси іноземної держави".