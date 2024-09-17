У Грузії ухвалили закон про заборону "пропаганди ЛГБТ"

Депутати від правлячої "Грузинської мрії" підтримали в остаточному читанні законопроєкт, що обмежує права сексменшин. Цей документ критикує Євросоюз і правозахисники.

Парламент Грузії ухвалив в остаточному читанні законопроєкт про "сімейні цінності", що забороняє "пропаганду ЛГБТ" та зміну статі. У вівторок, 17 червня, депутати від правлячої партії "Грузинська мрія" підтримали документ, який критикує Євросоюз і правозахисні організації за обмеження прав сексуальних меншин.

За законопроєкт проголосували 84 парламентарі, проти не виступив жоден. При цьому опозиція бойкотувала голосування.

Заборона на зміну статі та усиновлення дітей представниками ЛГБТ

Законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та 18 допоміжних, які є поправками до інших законів, був внесений на початку червня до парламенту депутатами правлячої "Грузинської мрії" і наприкінці того ж місяця затверджений у першому читанні. Потім його розгляд продовжився восени.

Серед іншого документи забороняють одностатеві союзи та альтернативні форми шлюбу, а також можливість усиновлення дітей особами, які "ідентифікують себе іншим гендером" та негетеросексуальними людьми. Крім того, нововведення передбачають заборону операцій зі зміни статі, вказування в документах гендеру, відмінного від біологічної статі, а також "пропаганди ЛГБТ" в освітніх установах, ЗМІ та у публічному просторі.

Слідкуватиме за виконанням цих норм спеціальна комісія, а порушникам загрожують штрафи, заборона на професійну діяльність, а також позбавлення волі. Контент, що пропагує гомосексуальні відносини, вилучатиметься чи заборонятиметься до показу та поширення, випливає з поправок.

Таким чином грузинські законодавці повторили аналогічне законодавство, що використовується в Росії для обмеження прав ЛГБТК, пише агенція AFP.

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Критика нового законодавства

Європейський Союз критикує владу Грузії і закликає серед іншого дотримуватися прав ЛГБТ-спільноти. На думку Брюсселя, законопроєкт порушує основні права грузинів та підриває європейський шлях Грузії.

При цьому в ЄС наголошують, що в основі процесу вступу до співтовариства, якого формально прагне Грузія, лежить забезпечення та дотримання прав людини. "Євросоюз шкодує, що законодавство, яке має важливі наслідки для євроінтеграції, було ухвалене без належних консультацій з громадськістю та ретельного аналізу його відповідності європейським та міжнародним стандартам", - заявив офіційний представник ЄС на початку вересня.

Правозахисні групи також розкритикували законодавство, зокрема й через формулювання, які гомосексуальні стосунки прирівнюють до інцесту.

Напередодні США оголосили про санкції щодо двох грузинських урядовців "за їхню причетність до серйозних порушень прав людини під час насильницької відповіді на мирні протести проти закону про іноземний вплив". "Ми як і раніше стурбовані порушеннями прав людини і антидемократичними діями в Грузії, і ми продовжимо розглядати додаткові заходи у відповідь", - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.