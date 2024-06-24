Боррель: Двері в ЄС для Грузії можуть зачинитися

Двері для членства Грузії в ЄС можуть бути зачинені через ухвалений закон "Про іноземний вплив", попередив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. ЄС також розглядає у якості відповіді розрив контактів на найвищому рівні.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу розглядають можливе скасування статусу країни-кандидата для Грузії у відповідь на нещодавно ухвалений в країні закон "про іноагентів". Як передає агенція dpa, про це у понеділок, 24 червня, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

"Двері для Грузії, щоб стати членом Європейського Союзу, відкриті. Але якщо уряд продовжить і далі йти тим самим шляхом, продовжить робити те, що робить, ці двері буде зачинено, і грузинський народ платитиме за наслідки", - попередив Боррель.

Він відзначив прагнення грузинського народу до вступу в європейське співтовариство, підкресливши, що більшість населення країни виступає за зближення з ЄС. "Ми не хочемо, щоб постраждали цивільні особи. Ми не хочемо завдавати ще більшого болю цивільному населенню", - додав глава європейської дипломатії. За словами Жозепа Борреля, перші кроки, які обговорюють міністри, можуть включати в себе скорочення фінансової підтримки Грузії, припинення фінансування її сил безпеки і розрив контактів на високому рівні.

Грузинський закон про "іноагентів"

У травні парламент Грузії ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу", запропонований правлячою партією "Грузинська мрія". Він зобов'язує неурядові організації та засоби масової інформації, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, реєструватися як "організація, що проводить інтереси іноземної сили". Законопроєкт про "іноагентів" викликав масові акції протесту і сутички з поліцією.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето, оскільки, за її словами, "цей закон повторює дух російського закону", що дає змогу владі жорстко придушувати некомерційні організації і критично налаштовані ЗМІ. 28 травня грузинський парламент подолав вето президентки, а 3 червня законопроєкт підписав спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі.