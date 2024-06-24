  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаЄвропа

Боррель: Двері в ЄС для Грузії можуть зачинитися

Дмитро Шварц | Роман Сулима
24 червня 2024 р.

Двері для членства Грузії в ЄС можуть бути зачинені через ухвалений закон "Про іноземний вплив", попередив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. ЄС також розглядає у якості відповіді розрив контактів на найвищому рівні.

https://p.dw.com/p/4hROi
Протести проти ухвалення "закону про іногентів" в Тбілісі, травень 2024 року
Протести проти ухвалення "закону про іногентів" в ТбілісіФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу розглядають можливе скасування статусу країни-кандидата для Грузії у відповідь на нещодавно ухвалений в країні закон "про іноагентів". Як передає агенція dpa, про це у понеділок, 24 червня, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

"Двері для Грузії, щоб стати членом Європейського Союзу, відкриті. Але якщо уряд продовжить і далі йти тим самим шляхом, продовжить робити те, що робить, ці двері буде зачинено, і грузинський народ платитиме за наслідки", - попередив Боррель.

Він відзначив прагнення грузинського народу до вступу в європейське співтовариство, підкресливши, що більшість населення країни виступає за зближення з ЄС. "Ми не хочемо, щоб постраждали цивільні особи. Ми не хочемо завдавати ще більшого болю цивільному населенню", - додав глава європейської дипломатії. За словами Жозепа Борреля, перші кроки, які обговорюють міністри, можуть включати в себе скорочення фінансової підтримки Грузії, припинення фінансування її сил безпеки і розрив контактів на високому рівні.

Грузинський закон про "іноагентів"

У травні парламент Грузії ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу", запропонований правлячою партією "Грузинська мрія". Він зобов'язує неурядові організації та засоби масової інформації, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, реєструватися як "організація, що проводить інтереси іноземної сили". Законопроєкт про "іноагентів" викликав масові акції протесту і сутички з поліцією.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето, оскільки, за її словами, "цей закон повторює дух російського закону", що дає змогу владі жорстко придушувати некомерційні організації і критично налаштовані ЗМІ. 28 травня грузинський парламент подолав вето президентки, а 3 червня законопроєкт підписав спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі.

Як Грузія допомагає РФ обходити санкції - розслідування DW

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Блінкен заявив, що його країна "всебічно перегляне" відносини з Грузією

Закон про "іноагентів": США переглянуть відносини з Грузією

Закон про "іноагентів": США переглянуть відносини з Грузією

Будь-кому, хто підриває демократію в Грузії, може бути відмовлено у в'їзді до США, повідомив держсекретар Блінкен. Він оголосив "всебічний перегляд" співпраці США з Грузією.
Політика24 травня 2024 р.
Прапорти ЄС та Грузії на протесті в Тбілісі

Євроінтеграція - усе? ЄС вирішує, що тепер робити з Грузією

Євроінтеграція - усе? ЄС вирішує, що тепер робити з Грузією

У конфлікті між Тбілісі та Брюсселем - новий виток: з одного боку в хід пішли теорії змови і звинувачення в шантажі, з іншого - пропозиції різноманітних санкцій аж до скасування "безвізу". Що ж буде далі?
Політика25 травня 2024 р.
Акція на захист прав ЛГБТ-спільноти у Тбілісі, 2021 рік

Правляча партія Грузії внесла до парламенту законопроєкти проти ЛГБТ

Правляча партія Грузії внесла до парламенту законопроєкти проти ЛГБТ

У парламенті Грузії зареєстровано 19 законопроєктів, спрямованих на заборону "пропаганди ЛГБТ" та захист "сімейних цінностей". Заборонятимуться, зокрема, зміна біологічної статі та одностатеві шлюби.
Політика4 червня 2024 р.