Правляча партія Грузії внесла законопроєкти проти ЛГБТ

У парламенті Грузії зареєстровано 19 законопроєктів, спрямованих на заборону "пропаганди ЛГБТ" та захист "сімейних цінностей". Заборонятимуться, зокрема, зміна біологічної статі та одностатеві шлюби.

Правляча партія "Грузинська мрія" внесла до парламенту Грузії пакет із 19 законопроєктів, спрямованих проти "пропаганди ЛГБТ" серед неповнолітніх та на захист "сімейних цінностей". Про це у вівторок, 4 червня, на брифінгу для журналістів повідомив речник парламенту Шалва Папуашвілі.

Основний законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та 18 допоміжних, які є поправками до інших законів, планується ухвалити в першому читанні до закінчення весняної сесії парламенту і остаточно затвердити на осінній сесії, зазначив він.

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Заборона "ЛГБТ-пропаганди", зміни статі та одностатевих союзів

Серед іншого законопроєкти забороняють одностатеві союзи та альтернативні форми шлюбу, а також можливість усиновлення дітей особами, які "ідентифікують себе іншим гендером" та негетеросексуальними людьми. Крім того, передбачається заборонити операції зі зміни статі, вказування в документах гендеру, відмінного від біологічної статі, "пропаганду ЛГБТ" в освітніх установах, ЗМІ та у публічному просторі.

За дотриманням виконання цих положень стежитиме спеціальна комісія, а контент, що пропагує гомосексуальні відносини, вилучатиметься чи заборонятиметься до показу та розповсюдження.

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Свято святості сім'ї відзначатимуть у День боротьби з гомофобією

Водночас у Грузії планується створити нове державне свято - "День святості сім'ї", яке відзначатиметься 17 травня. У цей день відзначається Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією (IDAHOT). Минулими роками ходи та інші акції на захист прав ЛГБТ у Грузії супроводжувалися протестами гомофобів та насильством.

Пакет гомофобних законів практично повністю скопійований з російських, ідеться у заяві Кризової групи "СК SOS" - російської правозахисної організації, що допомагає ЛГБТ-людям з Північного Кавказу.

ЄС критикує владу Грузії, яка прагне продовжувати шлях євроінтеграції, і закликає, серед іншого, дотримуватися прав ЛГБТ-спільноти.

Раніше Грузія наразилася на критику ЄС та США через ухвлення закону про іноагентів, якому критики закидають, що він, по суті, дублює сумнозвісний російський закон. Через ухвалення цього закону у Грузії не припиняються масові протести.