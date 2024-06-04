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ПолітикаГрузія

Правляча партія Грузії внесла законопроєкти проти ЛГБТ

Ольга Лебедєва
4 червня 2024 р.

У парламенті Грузії зареєстровано 19 законопроєктів, спрямованих на заборону "пропаганди ЛГБТ" та захист "сімейних цінностей". Заборонятимуться, зокрема, зміна біологічної статі та одностатеві шлюби.

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Акція на захист прав ЛГБТ-спільноти у Тбілісі, 2021 рік
Акція на захист прав ЛГБТ-спільноти у ТбілісіФото: VANO SHLAMOV/AFP

Правляча партія "Грузинська мрія" внесла до парламенту Грузії пакет із 19 законопроєктів, спрямованих проти "пропаганди ЛГБТ" серед неповнолітніх та на захист "сімейних цінностей". Про це у вівторок, 4 червня, на брифінгу для журналістів повідомив речник парламенту Шалва Папуашвілі.

Основний законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та 18 допоміжних, які є поправками до інших законів, планується ухвалити в першому читанні до закінчення весняної сесії парламенту і остаточно затвердити на осінній сесії, зазначив він.

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Заборона "ЛГБТ-пропаганди", зміни статі та одностатевих союзів

Серед іншого законопроєкти забороняють одностатеві союзи та альтернативні форми шлюбу, а також можливість усиновлення дітей особами, які "ідентифікують себе іншим гендером" та негетеросексуальними людьми. Крім того, передбачається заборонити операції зі зміни статі, вказування в документах гендеру, відмінного від біологічної статі, "пропаганду ЛГБТ" в освітніх установах, ЗМІ та у публічному просторі.

За дотриманням виконання цих положень стежитиме спеціальна комісія, а контент, що пропагує гомосексуальні відносини, вилучатиметься чи заборонятиметься до показу та розповсюдження.

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Свято святості сім'ї відзначатимуть у День боротьби з гомофобією

Водночас у Грузії планується створити нове державне свято - "День святості сім'ї", яке відзначатиметься 17 травня. У цей день відзначається Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією (IDAHOT). Минулими роками ходи та інші акції на захист прав ЛГБТ у Грузії супроводжувалися протестами гомофобів та насильством.

Пакет гомофобних законів практично повністю скопійований з російських, ідеться у заяві Кризової групи "СК SOS" - російської правозахисної організації, що допомагає ЛГБТ-людям з Північного Кавказу.

ЄС критикує владу Грузії, яка прагне продовжувати шлях євроінтеграції, і закликає, серед іншого, дотримуватися прав ЛГБТ-спільноти.

Раніше Грузія наразилася на критику ЄС та США через ухвлення закону про іноагентів, якому критики закидають, що він, по суті, дублює сумнозвісний російський закон. Через ухвалення цього закону у Грузії не припиняються масові протести. 

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