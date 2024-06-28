Брюссель: Процес вступу Грузії до ЄС де-факто припинено

Лідери країн Європейського Союзу заявили, що процес вступу Грузії до ЄС через ухвалений у країні закон про "іноземних агентів" де-факто зупинено. Цей закон є відступом від рекомендацій Єврокомісії про надання Грузії статусу кандидата в ЄС, ідеться в заяві за підсумками саміту в Брюсселі в четвер, 27 червня.

У документі міститься заклик до грузинської влади "розвернути поточний курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії в ЄС і де-факто веде до зупинки процесу вступу".

"Ухвалений закон про прозорість іноземного впливу є відступом" від кроків, які Грузія зробила для того, щоб стати кандидатом на членство в ЄС, йдеться в декларації саміту.

Як пише AFP, наразі ЄС обмірковує свою реакцію на дії правлячої партії "Грузинська мрія", але остерігається підштовхувати країну до зближення з Москвою. Серед заходів, що обговорюються, - припинення фінансування сил безпеки Грузії, скорочення державного фінансування або розрив контактів на високому рівні.

Грузія отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу в грудні 2023 року. Раніше цього тижня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз може розглянути питання про можливе скасування цього статусу.

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Закон про "іноагентів" у Грузії

Закон "Про прозорість іноземного впливу", який грузинська опозиція називає калькою з російського закону про "іноагентів", набув чинності на початку червня. Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав його 3 червня, попри масштабні протести громадян і опозиції, а також вето президентки Саломе Зурабішвілі, яке було подолано депутатами від "Грузинської мрії".

Після набуття законом чинності міністерство юстиції Грузії має протягом 60 днів розробити всі нормативні акти і створити електронний портал, де неурядові організації, які отримують більше ніж 20 відсотків фінансування з іноземних джерел, будуть зобов'язані зареєструватися як організація, що переслідує інтереси іноземної сили, і декларувати фінанси за 2023 рік.

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