У Тбілісі заговорили про виведення військ РФ із Грузії

Правляча в Грузії партія "Грузинська мрія" позитивно оцінила ідею про примирення з Абхазією і Південною Осетією, яку висловив глава МЗС РФ Сергій Лавров, одночасно закликавши вивести з цих грузинських регіонів російські війська. "Той факт, що Росія вітає примирення і сприятиме йому, безумовно, позитивний. Однак я б сказав, що після цих заяв було б непогано вже зробити ефективні кроки", - заявив у неділю, 29 вересня, генеральний секретар "Грузинської мрії" , мер Тбілісі Каха Каладзе.

Глава "Грузинської мрії" закликав почати розробку плану з виведення військ РФ

Він вказав, що "на певній частині територій" Грузії, "які є окупованими, сьогодні розміщені російські бази". Тому "поряд із цими заявами було б добре почати розробку плану дій із виведення цих армійських частин із території Грузії", цитує видання Mtavari слова глави правлячої партії, якого звинувачують в проросійській позиції.

Політик наголосив, що уряд зробить усе для примирення із сепаратистськими регіонами. "Тільки через мир і взаємне прощення ми зможемо відновити територіальну цілісність і жити разом", - заявив він.

Опозиція вважає, що влада Грузії готується визнати Абхазію і Південну Осетію

Тим часом у грузинській опозиції вважають, що між грузинським і російським керівництвом тривають закулісні переговори про визнання Абхазії і Південної Осетії незалежними державами.

"Уже цілком очевидно, що на замовлення Москви паралельно з відмовою від євроатлантичного курсу грузинське керівництво готується до визнання незалежними державами Абхазії та Південної Осетії. Можливо, вже є план створення конфедерації, до якої ввійдуть на рівних правах Грузія, Абхазія і Південна Осетія", - заявила в понеділок журналістам одна з лідерів опозиційної партії "Лело" Саломе Самадашвілі, передає російський "Інтерфакс".

"Для партії дуже ганебно, що Лавров схвалює бажання влади Грузії співпрацювати з так званими незалежними державами, визнаними Росією. Більшої ганьби для влади Грузії бути не може", - впевнена опозиційна депутатка, лідерка партії "Єдність - Національний рух" Тамара Кордзая.

Лавров припустив можливість виведення військ РФ з Абхазії та Південної Осетії

Виступаючи 28 вересня на пресконференції за підсумками участі в 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, Лавров заявив про можливість "угоди" з Грузією щодо Абхазії та Південної Осетії. Москва готова надати підтримку в досягненні миру між Грузією і самопроголошеними республіками в разі зацікавленості сторін, зазначив він.

Лавров також назвав можливою угоду про врегулювання багаторічного протистояння в Грузії і вказав, що Росія нібито відкрита для компромісу, який може призвести до виведення її військ з Абхазії і Південної Осетії. Раніше прокремлівський засновник правлячої в країні партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі пообіцяв, що влада Грузії "знайде в собі сили" вибачитися за війну з Південною Осетією 2008 року. Його слова спровокували протести в країні.

П'ятиденна війна Росії та Грузії

У серпні 2008 року між Грузією, з одного боку, та Росією, яку підтримали самопроголошені "республіки" Південна Осетія і Республіка Абхазія, сталася так звана п'ятиденна війна.

Головні бойові дії велися в Південній Осетії - в ніч з 7 на 8 серпня Грузія спочатку піддала масованому артобстрілу "столицю" Південної Осетії Цхінвалі, після чого зробила спробу встановлення контролю над республікою. Вдень 8 серпня тодішній президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про початок "операції з примусу до миру" в зоні конфлікту.

У регіон було введено значні російські сили. Бойові дії тривали п'ять днів і завершилися 12 серпня поразкою грузинської армії. Російські військові спільно з південно-осетинськими збройними формуваннями витіснили війська Грузії з території непідконтрольної їй Південної Осетії і зупинилися під Тбілісі.

Російські військові у війні втратили 67 осіб, з грузинського боку було 170 загиблих. Загалом жертвами п'ятиденного конфлікту стали близько 850 осіб, поранення отримали близько двох тисяч осіб.

У 2008 році Медведєв підписав указ про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Крім Росії, їх "незалежність" визнають лише кілька країн світу.