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16 років окупації: Україна, НАТО закликали РФ вийти з Грузії

Віолетта Чайковська
7 серпня 2024 р.

7 серпня виповнюється 16 років від початку збройної агресії РФ проти Грузії, внаслідок якої та окупувала Абхазію та Південну Осетію. Україна, ЄС і НАТО виступили з заявами на підтримку територіальної цілісності Грузії.

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Війська РФ на шляху до грузинської Південної Осетії в 2008 році
Російські війська на шляху до Південної Осетії в 2008 роціФото: Musa Sadulayev/AP Photo/picture alliance

Україна, Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс (НАТО) опублікували в середу, 7 серпня, заяви до 16-х роковин вторгнення Росії в Грузію, під час якого РФ окупувала Абхазію та Цхінвальский регіон/Південну Осетію.

Україна: Російській агресії можна зарадити спільними зусиллями

"Бойові дії зупинилися в серпні 2008 року, але агресія Росії проти Грузії на цьому не завершилася. Москва продовжила так звану "бордеризацію", себто повзучу анексію грузинської території, тиск, пропаганду, та інші гібридні методи втручання", - зазначили в міністерстві закордонних справ (МЗС) України.

Там зауважили, що російська агресія проти Грузії, а згодом і проти України, є одним із епізодів багаторічної імперської, загарбницької політики. "Російський імперіалізм на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі залишається незмінним протягом століть і полягає у глибоко вкоріненому шовінізмі та зневазі до інших народів, міжнародного права, міжнародно визнаних кордонів, прагненні відновити імперське домінування", - йдеться в заяві МЗС.

Україна вкотре підтвердила підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах. "Росія має вивести свої війська з суверенної території Грузії відповідно до угоди про припинення вогню від 2008 року та скасувати визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії так званими "незалежними державами", - наголосили в МЗС.

У міністерстві висловили переконання, що лише спільними зусиллями міжнародної спільноти можна зарадити агресивній політиці РФ, змусити її залишити окуповані території Грузії та України, притягнути винних до відповідальності за злочини.

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ЄС "непохитно прихильний мирному врегулюванню конфліктів у Грузії"

У Євросоюзі висловили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", а також і "непохитну прихильність до мирного врегулювання конфліктів у Грузії".

"Ми залишаємося абсолютно відданими мирному врегулюванню конфлікту, зокрема через участь ЄС як співголови у Женевських міжнародних дискусіях, через роботу спеціального представника ЄС з питань Південного Кавказу та кризи в Грузії, а також через подальшу присутність на місцях моніторингової місії ЄС. Ми закликаємо всіх учасників Женевських дискусій до конструктивної участі в переговорах з метою повної імплементації угоди з шести пунктів від 12 серпня 2008 року", - йдеться в заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Він засудив порушення Росією її зобов'язань в рамках згаданої угоди, зокрема подальшу військову присутність РФ в Абхазії та Південній Осетії. Боррель також дорікнув, що там продовжують порушуватись права людини. "Обмеження свободи пересування мають бути припинені, порушення прав людини мають бути розслідувані, а правосуддя має бути забезпечене для всіх жертв", - зазначив він.

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НАТО: Росія має вивести війська з Грузії

У НАТО обмежились короткою заявою про "повну підтримку суверенітету й територіальної цілісності Грузії". 

"Ми закликаємо Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія та Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації", - написала в соціальній мережі Х речниця НАТО Фара Дахлалла. 

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