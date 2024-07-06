США на невизначений термін відклали навчання з Грузією

Причиною перенесення навчань стали "неправдиві звинувачення на адресу США та інших західних країн", висловлені урядом Грузії, пояснили в Пентагоні.

США відклали на невизначений термін спільні з Грузією військові навчання "Гідний партнер" через всебічний перегляд двостороннього співробітництва, зазначено в опублікованій у п'ятницю, 5 липня, заяві американського міністерства оборони.

У Пентагоні пояснили, що причиною відстрочки стали "неправдиві звинувачення на адресу США та інших західних країн", висловлені урядом Грузії. За твердженням Тбілісі, Захід двічі намагався здійснити державний переворот проти правлячої партії "Грузинська мрія" і чинив тиск на Грузію, закликаючи її відкрити другий фронт проти Росії в рамках війни в Україні.

Водночас у заяві Пентагону обумовлено, що США продовжать співпрацювати з Силами оборони Грузії, щоб сприяти прагненню цієї країни "до подальшого зміцнення здатності захищати свій суверенітет і підтримувати територіальну цілісність". У міністерстві оборони Грузії заявили, що шкодують про рішення США, та наголосили, що спільні міжнародні навчання приносять користь обом країнам.

Спільні військові навчання "Гідний партнер" мали пройти в Грузії з 25 липня до 6 серпня.

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США переглядають співпрацю з Грузією через закон про "іноагентів"

США оголосили запровадження візових заборон і всебічний перегляд співпраці з Грузією після того, як грузинський парламент ухвалив у травні суперечливий закон про "іноагентів" ("Про прозорість зовнішнього впливу"), що спричинив масові протести в країні.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала на цей закон вето, назвавши його калькою з російського закону про "іноагентів", але правляча партія "Грузинська мрія" подолала вето президента завдяки своїй більшості в парламенті.

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