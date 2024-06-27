Закон про "іноагентів" - лише початок? ПАРЄ турбує Грузія

Останні події в Грузії, зокрема, ухвалення закону про іноземний вплив, який фактично є аналогом російського закону про "іноагентів", придушення акцій протесту проти цього закону, а також схвалення у першому читанні пакета законопроєктів проти "пропаганди ЛГБТ", викликають сумніви Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з приводу "прихильності країни до міжнародних демократичних норм та євроатлантичної інтеграції, а також її готовності дотримуватися своїх зобов'язань країни-члена Ради Європи". Про це йдеться у резолюції "Виклики демократії в Грузії", яку було ухвалено в четвер, 26 червня, під час термінових дебатів у Страсбурзі.

ПАРЄ критикує грузинську владу, але підтримує народ Грузії

Депутати підтримали висновки Венеціанської комісії, яка у своїй оцінці грузинського закону про "іноагентів" назвала його "несумісним із європейськими стандартами демократії та прав людини". "Асамблея вважає, що цей закон не має нічого спільного ні з фінансовою прозорістю некомерційних організацій, (...) ні з запобіганням прихованому іноземному втручанню, натомість він відкриває можливості для неналежного політичного контролю влади над громадянським суспільством та ЗМІ", - йдеться у резолюції. Тому ПАРЄ закликає владу Грузії "без зволікань повністю скасувати цей закон".

Крім того, ПАРЄ глибоко стурбована "надмірним і непропорційним застосуванням сили поліцією", а також нападами та кампаніями залякування проти демонстрантів, активістів, журналістів та членів парламенту. У резолюції наголошується, що влада не засуджує і не розслідує ці дії силовиків. Особливе занепокоєння Асамблеї викликає той факт, що ухвалення закону про "іноагентів" є не "окремою подією, а кульмінацією у низці подій, що вказує на відкат країни від демократії". У резолюції висловлюється побоювання, що дія цього документа негативно вплине на проведення парламентських виборів у Грузії, які мають відбутися у жовтні цього року.

Водночас депутати ПАРЄ підтверджують свою готовність до співпраці та діалогу з усіма політичними силами Грузії та "віддають належне прихильності грузинських громадян до євроатлантичної інтеграції". У резолюції наголошується, що надії грузинського суспільства приєднатися до європейської родини "не можна ігнорувати: їх необхідно визнавати та поважати".

Закон про "іноагентів" - не єдина проблема Грузії

Грузія є членом Ради Європи з 1995 року, і попри "багато складних моментів" за цей час, було видно, що "країна рухається в правильному напрямку, і зараз складно зрозуміти, чому вона звернула з цього шляху", сказав під час дебатів голова групи соціалістів, німецький депутат Франк Швабе (Frank Schwabe). На його думку, підготовлена ​​резолюція "надішле чіткий сигнал владі Грузії" про те, що ПАРЄ серйозно стурбована становищем демократії в країні.

Зокрема, в Асамблеї виникають побоювання з приводу того, як відбудуться жовтневі вибори до парламенту Грузії. Тому ПАРЄ вирішила направити на вибори "дуже велику моніторингову місію та зробити все можливе" для чесного підрахунку голосів, повідомив Швабе.

На думку представниці Норвегії від правих центристів Інгрід Шу, ПАРЄ має з тією ж рішучістю, якою критикує грузинську владу за порушення норм демократії, продемонструвати міцну підтримку громадянському суспільству та опозиційним силам Грузії.

Вона також наголосила, що закон про "іноагентів" не є "єдиною проблемою у законодавстві" країни. "Зміни були внесені до Виборчого кодексу Грузії, і було прийнято пакет законопроєктів, спрямованих проти "пропаганди ЛГБТ" серед неповнолітніх та на захист "сімейних цінностей", - зазначила Інгрід Шу і закликала грузинську владу дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії.

Емоційним був виступ грузинської депутатки від Європейської народної партії (ЄНП) Ани Цитлідзе. "Я хочу заявити у цій залі, що демократія в моїй країні під загрозою, тому що олігарх Іванішвілі вирішив змінити демократичний курс Грузії на російську олігархічну систему", - сказала Цитлідзе. За її словами, закон про "іноагентів" - "план, за яким грузинська влада планує витіснити Європу та посилити російський вплив". "Але на вулицях Тбілісі майорять європейські прапори, і тисячі грузинів чекають від вас сигналу, що Європа ніколи не залишить Грузію", - підсумувала депутатка.