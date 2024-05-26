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ПолітикаГрузія

У Грузії в День незалежності тривають масові протести

Валерій Сааков
26 травня 2024 р.

В Тбілісі не припиняються протести грузинів, не згодних з ухваленням закону про "іноагентів", який стає на заваді євроінтеграції країни.

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Протести у Тбілісі щодо ухвалення парламентом закону про "іноагентів"
Протести у Тбілісі щодо ухвалення парламентом закону про "іноагентів" Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa/picture alliance

У Тбілісі в неділю, 26 травня, у День незалежності Грузії, проходить акція протесту проти закону "Про прозорість іноземного впливу". Учасники ходи під гаслом "Завжди і всюди, Грузія я з тобою" ідуть центром міста з розгорнутими прапорами Грузії та Євросоюзу. Вони вважають, що ухвалення законопроєкту про "іноагентів" віддаляє Грузію від Європи. Через ходу рух автомобілів в місті перекритий, повідомляє "Укрінформ".

Євроінтеграція Грузії під питанням

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії, попри масові протести, ухвалив закон "Про прозорість іноземноно впливу", який вважається аналогом російського закону про "іноагентів". 

Схвалення цього документа вже викликало кризу у стосунках Грузії з Європейським Союзом і США. Після його ухвалення Вашингтон оголосив запровадження візових заборон щодо "відповідальних за підрив демократії в Грузії" і всебічний перегляд співпраці з цією країною.

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Європейські чиновники кажуть, що Брюссель може заморозити заявку Грузії на членство в ЄС, якщо закон набуде чинності. 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка є послідовною прихильницею євроінтеграції, ветувала цей закон. Однак правляча партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів для подолання вето.- 

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