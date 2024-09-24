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G7 обговорить надання Україні далекобійних ракет

Анастасія Шепелева
24 вересня 2024 р.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель анонсував обговорення главами МЗС країн G7 надання ЗСУ далекобійної зброї, що може бити по Росії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що удари по РФ - "несумісні з його позицією".

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Верховний представник ЄС Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Dursun Aydemir/Andalou/picture alliance

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) обговорять питання надання Україні ракет дальнього радіусу дії, які можуть бути використані для ураження території Росії.

Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель у кулуарах генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Hацій, передає Reuters у вівторок, 24 вересня.

До G7 входять США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція та Італія. У зустрічах також бере участь ЄС.

Шольц: Удари по РФ - несумісні з моєю позицією

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) укотре наголосив, що не змінюватиме своєї позиції з цього питання. За його словами, німецький уряд прийняв "кілька рішень, які для мене дуже зрозумілі", зокрема про неможливість ударів по території РФ німецькою зброєю.

"Це не сумісно з моєю особистою позицією. Ми не будемо цього робити. І у нас є на це вагомі причини", - сказав Шольц, який вже неодноразово виключав можливість надання Україні високоточної зброї дальнього радіусу дії, незалежно від рішень, прийнятих іншими союзниками по НАТО.

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