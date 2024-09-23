Фредеріксен: Дискусію про "червоні лінії" треба припиняти

Союзники України повинні припинити зволікати з наданням допомоги Києву та дозволити використовувати надану зброю для ударів по території Росії. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в інтерв'ю Bloomberg, яке було опубліковано у понеділок, 23 вересня.

"Я пропоную припинити дискусію про "червоні лінії". Під час цієї війни було помилкою вести публічну дискусію про "червоні лінії", оскільки це просто дає росіянам занадто хороші козирі в руки. Були постійні дискусії про те, чи можемо ми це зробити. Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я вважаю, що обмеження на використання зброї мають бути зняті", - зазначила вона.

Читайте також: Politico: США фіналізують план щодо послаблення обмежень на удари по РФ



Фредеріксен відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами для нанесення ударів по території Росії, означатиме ескалацію, яка втягне в бій союзників Києва.

"Найважливішу "червону лінію" вже перетнули. І це сталося, коли росіяни увійшли в Україну. Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні", - додала вона.

Нагадаємо, 20 вересня британське видання The Times із посиланням на західних дипломатів повідомило про те, що Великобританія і США можуть негласно надати Україні дозвіл на удари по території РФ далекобійними ракетами Storm Shadow.