У М'янмі брутально порушують права людини - комісарка ООН

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала військових у М'янмі припинити "брутальне переслідування" населення.

За її словами, з 1 лютого, відколи в країні почались протести проти хунти, у М'янмі загинули щонайменше 54 демонстранти, 1700 людей були затримані. Військові повинні припинити "вбивства та арешти протестувальників", заявила Бачелет. Вона додала, що огидним є те, що в мирних демонстрантів стріляють з вогнепальної зброї, і засудила факти перешкоджання медикам та командам "швидкої допомоги" "надавати допомогу пораненим демонстрантам".

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За даними ООН, фактична кількість загиблих може суттєво перевищувати наведені цифри, оскільки тільки 54 випадки загибелі людей ООН вдалось верифікувати. Що стосується затриманих, то серед них - депутати парламенту, громадські активісти, вчителі, медики, журналісти та монахи. Багато з арештів можна оцінити як "викрадення з застосуванням сили", пояснила Бечелет і закликала до негайного звільнення усіх свавільно затриманих людей у М'янмі.

Бачелет також закликала усіх, хто має відповідний вплив, докластись до міжнародних зусиль з притягнення військових в М'янмі до відповідальності за тяжкі порушення прав людини.

Нагадаємо, що на 5 березня заплановане засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації у цій азійській країні.

Військовий переворот та протести у М'янмі

Масові протести у М'янмі тривають з 1 лютого після того, як місцеві військові відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили на рік надзвичайний стан. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

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Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.