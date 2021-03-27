 Глава МЗС ФРН шокований вбивствами мирних демонстрантів у М′янмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2021

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Новини

Глава МЗС ФРН шокований вбивствами мирних демонстрантів у М'янмі

"Жорстокі репресії проти народу М'янми" для Берліна неприйнятні, підкреслив Гайко Маас. Його заява пролунала після повідомлень про масовий розстріл демонстрантів у День Збройних сил М'янми.

У М'янмі не вщухають протести проти військової хунти

У М'янмі не вщухають протести проти військової хунти

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) "глибоко шокований" вбивствами "мирних демонстрантів і навіть дітей" в М'янмі. Заява глави зовнішньополітичного відомства Німеччини оприлюднена пресслужбою МЗС у неділю, 28 березня.

"Ми на рівні ЄС дали чітко зрозуміти, що жорстокі репресії проти народу М'янми неприпустимі, і ввели санкції проти військової хунти", - підкреслив Маас, додавши, що його думки - з сім'ями загиблих.

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Євросоюз 22 березня схвалив санкції щодо 11 фізичних осіб, відповідальних за військовий переворот і репресії в М'янмі.

"Ми продовжуватимемо рішуче працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб це безглузде насильство, яке посилюється з кожним днем, закінчилося, і М'янма могла повернутися на шлях демократії", - пообіцяв глава МЗС ФРН.

Розстріл протестувальників у День ЗС М'янми

У День Збройних сил М'янми 27 березня десятки тисяч людей вийшли з протестами на вулиці країни, незважаючи на попередження військових про те, що вони готові відкрити вогонь на ураження. В результаті представники хунти застрелили в цей день, за даними Reuters, близько 114 мирних жителів, у тому числі кілька дітей.

Протестувальники у М'янмі

Протестувальники у М'янмі

В цілому, за оцінками агентства, з початку путчу в М'янмі було вбито близько 400 осіб.

Державний переворот

Нагадаємо, що 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. 

Протестувальники у М'янмі

Протестувальники у М'янмі

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконує роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він залишається найголовнішою особою держави.

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Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а США й Великобританія запровадили санкції проти хунти.

Незважаючи на зростаючу кількість загиблих і загрози, тисячі жителів М'янми беруть участь у регулярних акціях протесту, вимагаючи повернення до влади уряду на чолі з Аун Сан Су Чжі. 

З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися у 2011 році.

 

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