 М′янма: протести не вщухають, вже понад 250 демонстрантів вбито | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

М'янма: протести не вщухають, вже понад 250 демонстрантів вбито

Попри жорсткі дії силовиків у М'янмі не вщухають акції протесту проти військової хунти. За даними правозахисників, під час протестів загинуло вже близько 250 людей, ще майже 2,4 тисячі осіб було затримано.

Учасники акцій протесту в М'янмі

Учасники акцій протесту в М'янмі

У М'янмі не вщухають акції протесту проти здійсненого 1 лютого військового перевороту. Попри жорсткі дії з боку поліції та силовиків, громадяни все одно виходять на вулиці міст країни. У неділю, 21 березня, вранці відбулися акції протесту в великому місті Мандалай у центрі країни.

Мітингарі, до яких приєдналося багато лікарів і працівників місцевих лікарень, вийшли на вулиці ще на світанні, щоб таким чином упередити поліцію, передає інформагенція AFP з посиланням на місцеві ЗМІ. Напередодні повідомлялося також про акції протесту в штаті Шан, де учасники акцій вийшли на вулиці в протигазах.

Під час недільних сутичок з поліцією в місті Моніва загинула щонайменше одна особа, ще як мінімум дві людини отримали поранення, розповіли очевидці кореспонденту AFP. За словами очевидців, силовики застосували в цьому місті світлошумові гранати та сльозогінний газ. Вони також кажуть, що загиблий помер на місці від вогнепального поранення в голову.

Протести попри воєнний стан

Утім, центром протестів проти влади військових й досі вважається колишня столиця й найбільше місто країни Янгон. Тут мітинги тривають і далі навіть попри те, що військові оголосили в цьому місті воєнний стан. 21 березня в Янгоні відбулися похорони 26-річного чоловіка, якого силовики напередодні поранили під час акції протесту, а згодом затримали. Він помер в ув'язненні.

Учасники акцій протесту в місті Янгоні

Учасники акцій протесту в місті Янгоні

Так само в розташованому в центрі країні місті Паккоку теж поховали 38-річну жінку, яка загинула напередодні під час акцій протесту проти хунти.

Уже понад 250 загиблих

Тим часом у правозахисній організації "Спілка на підтримку політичних в'язнів" (AAPP) повідомили, що з початку протестів проти перевороту в країні загинуло вже близько 250 осіб. Ще як мінімум 2,4 тисячі було затримано силовиками й поліцією або викрадено.

Акції протесту в Янгоні

Барикади протестувальників у Янгоні, 20 березня

У протестах беруть участь широкі верстви населення, зокрема студенти, буддистські монахи, працівники та держслужбовці.

19 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко засудив насильство з боку військових у М'янмі щодо демонстрантів. Він також укотре закликав міжнародну спільноту до енергійної реакції на ці дії силовиків у М'янмі.

Читайте також: ООН застерігає М'янму від переслідування демонстрантів

Заколот у М'янмі

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. 

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а США й Великобританія запровадили санкції проти хунти.

Читайте також: ЄС вживе заходів у відповідь на дії військових у М'янмі - Боррель

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Заколот у М'янмі: глава уряду постала перед контрольованим військовими судом

Аун Сан Су Чжі вперше постала перед судом після військового перевороту, який відбувся 1 лютого. В країні не вщухають протести проти хунти.  

У М'янмі силовики знову відкрили вогонь по демонстрантах: є загиблі

Під час акції протесту проти військової хунти в М'янмі силовики відкрили вогонь бойовими набоями в бік демонстрантів. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок дій силовиків загинуло не менше семи осіб.  

У М'янмі брутально порушують права людини - комісарка ООН

Комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет вимагає негайного припинення "брутальних переслідувань" людей у М'янмі.  

Від початку протестів проти хунти у М'янмі вбито 138 осіб - ООН

За півтора місяця після військового перевороту у М'янмі в протестах проти нього було вбито 138 людей. ООН закликає міжнародну спільноту "об'єднатися в знак солідарності з народом М'янми".  

Також за темою

Myanmar | Proteste gegen Militärputsch

У М'янмі не вщухають протести проти військових 06.03.2021

На вулицях міст М'янми прихильники демократії знову протестують проти влади військових. Хунта погрожує звільненням державним службовцям, котрі приєдналися до протестувальників.

Myanmar | Demonstration gegen Militärputsch

У М'янмі силовики знову відкрили вогонь по демонстрантах: є загиблі 03.03.2021

Під час акції протесту проти військової хунти в М'янмі силовики відкрили вогонь бойовими набоями в бік демонстрантів. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок дій силовиків загинуло не менше семи осіб.

Myanmar | Demonstration gegen Militärputsch

М'янма: десятки загиблих внаслідок стрілянини силовиків по демонстрантах 03.03.2021

Під час акцій протесту проти військової хунти 3 березня у М'янмі силовики знову стріляли по демонстрантах. Понад 30 людей загинули.

Реклама

Докладно

Vassyl Stus, ukrainischer Schriftsteller

"Справа Василя Стуса": як програв Віктор Медведчук

Експерти вважають, що рішення про скасування заборони на "Справу Василя Стуса" надихатиме на нові історичні розвідки.  

Російський трубоукладач Академік Черський

Діряві санкції США

В обхід санкцій США європейські компанії обладнали російський трубоукладач "Академік Черський".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  