М'янма: протести не вщухають, вже понад 250 демонстрантів вбито

У М'янмі не вщухають акції протесту проти здійсненого 1 лютого військового перевороту. Попри жорсткі дії з боку поліції та силовиків, громадяни все одно виходять на вулиці міст країни. У неділю, 21 березня, вранці відбулися акції протесту в великому місті Мандалай у центрі країни.

Мітингарі, до яких приєдналося багато лікарів і працівників місцевих лікарень, вийшли на вулиці ще на світанні, щоб таким чином упередити поліцію, передає інформагенція AFP з посиланням на місцеві ЗМІ. Напередодні повідомлялося також про акції протесту в штаті Шан, де учасники акцій вийшли на вулиці в протигазах.

Під час недільних сутичок з поліцією в місті Моніва загинула щонайменше одна особа, ще як мінімум дві людини отримали поранення, розповіли очевидці кореспонденту AFP. За словами очевидців, силовики застосували в цьому місті світлошумові гранати та сльозогінний газ. Вони також кажуть, що загиблий помер на місці від вогнепального поранення в голову.

Протести попри воєнний стан

Утім, центром протестів проти влади військових й досі вважається колишня столиця й найбільше місто країни Янгон. Тут мітинги тривають і далі навіть попри те, що військові оголосили в цьому місті воєнний стан. 21 березня в Янгоні відбулися похорони 26-річного чоловіка, якого силовики напередодні поранили під час акції протесту, а згодом затримали. Він помер в ув'язненні.

Учасники акцій протесту в місті Янгоні

Так само в розташованому в центрі країні місті Паккоку теж поховали 38-річну жінку, яка загинула напередодні під час акцій протесту проти хунти.

Уже понад 250 загиблих

Тим часом у правозахисній організації "Спілка на підтримку політичних в'язнів" (AAPP) повідомили, що з початку протестів проти перевороту в країні загинуло вже близько 250 осіб. Ще як мінімум 2,4 тисячі було затримано силовиками й поліцією або викрадено.

Барикади протестувальників у Янгоні, 20 березня

У протестах беруть участь широкі верстви населення, зокрема студенти, буддистські монахи, працівники та держслужбовці.

19 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко засудив насильство з боку військових у М'янмі щодо демонстрантів. Він також укотре закликав міжнародну спільноту до енергійної реакції на ці дії силовиків у М'янмі.

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Заколот у М'янмі

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а США й Великобританія запровадили санкції проти хунти.

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