У М'янмі найкривавіший день з початку перевороту: вбито десятки людей

У М'янмі під час акцій протесту проти військової хунти у суботу, 27 березня, за різними даними, загинули від 50 до понад 100 людей, передає агентство dpa. Протести відбувалися на тлі проведення параду на честь 76-ї річниці заснування Збройних сил М'янми.

За даними незалежного місцевого новинного порталу Myanmar Now, у 44 містах країнах сьогодні було вбито 114 протестувальників. За підрахунками газети Irrawaddy, кількість загиблих значно менша і становить 59 осіб. Повідомляється, що жертвами силовиків стали також троє дітей у віці семи, 10 і 13 років. За даними місцевих ЗМІ, військові і поліція під час розгону акцій протесту використовували бойові патрони і стріляли на ураження.

Поранений протестувальник у місті Мандалай

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Агентство dpa зазначає, що наразі перевірити кількість загиблих неможливо через те, що військові, які захопили владу в країні, переслідують і не дають вільно працювати журналістам.

В ООН виступили із різким засудженням дій військової хунти, заявивши, що організація "жахається безглуздим людським жертвам" і назвали сьогоднішній день "найкривавішим з моменту перевороту". Останні події показали, що військові "пішли проти власного народу", йдеться у заяві ООН. Застосування зброї там назвали "абсолютно неприйнятним".

США та ЄС також виступили із засудженням дій хунти

"У День збройних сил М'янми сили безпеки вбивають цивільних осіб, включно з дітьми, тих самих людей, яких вони поклялися захищати. Це кровопролиття жахає. Це не дії професійних військових або поліцейських сил", - йдеться в заяві посольства США.

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Протестувальники у М'янмі

Тим часом місія ЄС в М'янмі назвала суботу "днем терору і ганьби". "Вбивства беззбройних цивільних осіб, включаючи дітей, є невиправданими актами. ЄС підтримує народ М'янми і закликає до негайного припинення насильства і відновлення демократії", - наголошується у заяві місії.

Заколот у М'янмі

Нагадаємо, що 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконує роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він залишається найголовнішою особою держави.

Протестувальники у М'янмі

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а США й Великобританія запровадили санкції проти хунти.

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Незважаючи на зростаючу кількість загиблих і загрози, тисячі жителів М'янми беруть участь у регулярних акціях протесту, вимагаючи повернення до влади уряду на чолі з Аун Сан Су Чжі. За останніми даними, загалом під час протестів проти військової хунти загинуло щонайменше 328 людей, понад 3000 були заарештовані.