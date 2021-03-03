У М'янмі не вщухають протести проти військових

Прихильники демократії в суботу, 6 березня, знову вийшли на вулиці міст М'янми, щоб висловити протест проти військового перевороту в країні. У північному місті Лашіо молоді демонстранти із саморобними щитами виступили проти поліції, а в Янгоні під час запеклих сутичок поліцейські застосували проти мітингарів сльозогінний газ.

"Наша революція має перемогти", - кричали демонстранти в місті Лойкав. У мітингу взяли участь також чиновники та вчителі. У рамках акцій цивільної непокори в країні закрилися чиленні лікарні та банки, порожніми стоять офіси міністерств.

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Утім, хунта підвищує тиск на державних службовців. Як оголосили державні ЗМІ, посадовці, які й надалі братимуть участь у страйку, в понеділок, 8 березня, будуть звільнені.

Військовий переворот та протести у М'янмі

Масові протести у М'янмі тривають з 1 лютого після того, як місцеві військові відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили на рік надзвичайний стан. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

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Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків. 1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.