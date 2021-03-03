 У М′янмі не вщухають протести проти військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У М'янмі не вщухають протести проти військових

На вулицях міст М'янми прихильники демократії знову протестують проти влади військових. Хунта погрожує звільненням державним службовцям, котрі приєдналися до протестувальників.

У Янгоні поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ

У Янгоні поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ

Прихильники демократії в суботу, 6 березня, знову вийшли на вулиці міст М'янми, щоб висловити протест проти військового перевороту в країні. У північному місті Лашіо молоді демонстранти із саморобними щитами виступили проти поліції, а в Янгоні під час запеклих сутичок поліцейські застосували проти мітингарів сльозогінний газ.

"Наша революція має перемогти", - кричали демонстранти в місті Лойкав. У мітингу взяли участь також чиновники та вчителі. У рамках акцій цивільної непокори в країні закрилися чиленні лікарні та банки, порожніми стоять офіси міністерств.

Читайте також: У М'янмі брутально порушують права людини - комісарка ООН

Утім, хунта підвищує тиск на державних службовців. Як оголосили державні ЗМІ, посадовці, які й надалі братимуть участь у страйку, в понеділок, 8 березня, будуть звільнені.

Військовий переворот та протести у М'янмі

Масові протести у М'янмі тривають з 1 лютого після того, як місцеві військові відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили на рік надзвичайний стан. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Читайте також: М'янма: десятки загиблих внаслідок стрілянини силовиків по демонстрантах

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків. 1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.

Також за темою

Myanmar | Demonstration gegen Militärputsch

У М'янмі силовики знову відкрили вогонь по демонстрантах: є загиблі 03.03.2021

Під час акції протесту проти військової хунти в М'янмі силовики відкрили вогонь бойовими набоями в бік демонстрантів. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок дій силовиків загинуло не менше семи осіб.

Myanmar | Demonstration gegen Militärputsch

М'янма: десятки загиблих внаслідок стрілянини силовиків по демонстрантах 03.03.2021

Під час акцій протесту проти військової хунти 3 березня у М'янмі силовики знову стріляли по демонстрантах. Понад 30 людей загинули.

Myanmar Mandalay Putsch Militärkonvoi

Захід закликає військових у М'янмі уникати насильства проти демонстрантів 14.02.2021

У М'янмі тривають масові протести проти військового перевороту. В країні вимкнуто інтернет. Тим часом посли низки країн Заходу закликали хунту утриматися від насильства щодо мітингарів.

Реклама

Докладно

default

Територіальна оборона: як тренуються захищати країну (відео)

В Україні підрозділи територіальної оборони існують значною мірою завдяки ентузіазму учасників.  

ЄС та США домовилися призупинити дію мит у суперечці Airbus-Boeing

ЄС та США призупинять "війну мит" у суперечці Airbus-Boeing

Суперечка через держпідтримку авіагігантів тривала 15 років і призвела до запровадження мит на мільярди доларів США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  