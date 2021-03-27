 ООН, ЄС і США засудили масові вбивства протестувальників у М′янмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2021

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Новини

ООН, ЄС і США засудили масові вбивства протестувальників у М'янмі

У М'янмі 27 березня вбили щонайменше 90 протестувальників. Світова спільнота різко засудила ці акти насильства.

Жителі М'янми протестують проти військового перевороту

Жителі М'янми протестують проти військового перевороту

Масові вбивства у суботу, 27 березня, протестувальників у М'янмі викликали глобальний осуд з боку Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європейського Союзу та США.

Як заявило представництво ООН у М'янмі, ескалація насильства показала, що військові "пішли проти власного народу". ООН "шокована через безглузді людські втрати після новин про десятки розстріляних військовими по всій країні, у найкривавіший день після перевороту", - йдеться в повідомленні. Представництво назвало застосування летальної зброї "абсолютно неприйнятним".

Наразі невідома точна та підтверджена кількість загиблих учасників протесту. ЗМІ наводять різні дані - агентство AFP пише про щонайменше 90 вбитих, а агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє про 114 загиблих. Серед жертв - троє дітей віком 7, 10 і 13 років.

"День терору та безчестя"

"У день збройних сил М'янми представники силових структур вбивають беззбройних цивільних осіб, включно із дітьмі, тих самих людей, яких вони поклялися захищати. Це кровопролиття викликає жах. Це не дії професійних військових чи поліцейських сил", - наголошується у заяві посольства США.

Натомість місія Євросоюзу в М'янмі описала 27 березня як "день терору та безчестя". "Вбивства беззбройних мирних жителів, включно з дітьми, є діями, які неможливо захистити. ЄС підтримує народ М'янми і закликає до негайного припинення насильства та відновлення демократії", - зазначили представники ЄС.

До цих заяв також приєдналися керівники оборонних відомств 12 країн світу, серед яких ФРН, США, Великобританія, Японія та Австралія.

Нагадаємо, того ж дня у М'янмі військові відзначили парадом 76-та річницю заснування збройних сил країни. На параді у столиці Найп'їдо були присутні заступник міністра оборони Олександр Фомін. "Росія - справжній друг", - сказав головнокомандуючий збройних сил М'янми Мін Аун Хлайн. Крім того, за даними ЗМІ, на параді також були присутні представники Китаю, Індії, Пакистану, В'єтнаму і Таїланду.

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Заколот у М'янмі

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а США й Великобританія запровадили санкції проти хунти.

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