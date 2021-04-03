 У М′янмі за день вбито понад 80 людей - правозахисники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2021

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Новини

У М'янмі за день вбито понад 80 людей - правозахисники

За даними правозахисників, 9 квітня силовики вбили у місті Пегу понад 80 людей. Загальне число жертв від початку військового перевороту перевищило 700.

Сутички між силовиками та протестувальниками у М'янмі (архівне фото)

Сутички між силовиками та протестувальниками у М'янмі (архівне фото)

Щонайменше 82 особи були вбиті під час протистояння з силовиками у місті Пегу у М'янмі упродовж 9 квітня. Про це в суботу, 10 квітня, повідомило агентство AP з посиланням на попередні дані "Асоціації підтримки політичних в'язнів" (AAPP), яка веде підрахунок жертв протестів у цій країні, а також на місцеві ЗМІ.

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Таким чином ця п'ятниця стала однією з найкривавіших від початку протестів у М'янмі проти хунти, яка захопила владу в країні 1 лютого. У AAPP додали, що ця кількість загиблих протягом 9 квітня ще може зрости після підтвердження інформації про загибель інших осіб у цей день.

Силовикам М'янми закидають використання проти демонстрантів, зокрема, важкої зброї, серед якої реактивні гранати та міномети. Хоча ця інформація не підтверджується з незалежних джерел, утім, фото- та відеокадри з міста Пегу демонструють фрагменти мінометних снарядів, зауважує AP.

За даними "Асоціації підтримки політичних в'язнів", станом на 10 квітня загалом з початку протестів після військового перевороту у країні були вбиті вже понад 700 осіб.

Жорсткій критиці було піддано також рішення військового суду в М'янмі, який напередодні засудив 19-ох людей до смертної кари за крадіжку та вбивство. При цьому 17 з них були засуджені заочно.

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