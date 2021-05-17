У М'янмі розпочався суд над екслідеркою Аун Сан Су Чжі

У столиці М'янми Найп'їдо у понеділок, 14 червня, розпочалося перше засідання суду у справі проти усуненої внаслідок військового перевороту лідерки країни Аун Сан Су Чжі. Про це повідомляє агентстсво epd з посиланням на правозахисників та активістів.

Аун Сан Су Чжі закидають десятки звинувачень, зокрема, у порушеннях, пов'язаних з боротьбою з розповсюдженням коронавірусу, а також законів про експорт-імпорт через виявлення в її будинку переносних рацій під час обшуків.

Суд проходить за зачиненими дверима. 15 червня розпочнеться другий процес проти 75-річної лауреатки Нобелівської премії у зв'язку з іншими звинуваченнями щодо підбурювання до заворушень. У цій справі також проходить Він М'їн, який до путчу був президентом М'янми. До цього стало відомо, що Аун Сан Су Чжі також підозрюють в корупції.

Якщо 75-річну Су Чжі визнають винною, їй загрожує тривалий термін ув'язнення. Організація Human Rights Watch назвала звинувачення проти неї фальшивими та політично вмотивованими. Ці позови повинні завадити Су Чжі більше не балотуватися, вважають в організації.

Військовий путч у М'янмі

З 1962 року протягом декількох десятиліть у М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися в 2011 році. У листопаді 2020 року на виборах з великою перевагою перемогла Національна ліга за демократію Аун Сан Су Чжі. Представники збройних сил заявили про фальсифікацію результатів голосування. Міжнародні спостерігачі заявили, що фальсифікацій на виборах не виявили.

Колір протесту Жовтий - Франція Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

Колір протесту Шафрановий - М'янма 2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

Колір протесту Зелений - Аргентина З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

Колір протесту Жовтий - Гонконг "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

Колір протесту Червоний і жовтий - Таїланд У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

Колір протесту Помаранчевий - Україна Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

Колір протесту Зелений - Іран 2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

Колір протесту Жовтий - Філіппіни 21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років. Автор: Валерій Сааков



1 лютого 2021 року військові захопили владу в М'янмі та оголосили про введення надзвичайного стану строком на один рік. Аун Сан Су Чжі і багато інших політиків були заарештовані. Відтоді в республіці не припиняються масові протести проти путчистів, які жорстко придушуються військовими. За даними базованої в Таїланді правозахисної організації "Асоціації допомоги політв'язням" (AAPP), в ході протестів загинули вже щонайменше 863 людей, більше 6000 затримали.

Рада Безпеки ООН засудила насильство щодо мирних протестувальників у М'янмі.