Міжнародні спостерігачі підтвердили чесність виборів у М'янмі

Азійська міжнародна організація Asian Network for Free Elections (ANFREL), що опікується спостереженням за виборами, у понеділок, 17 травня, опублікувала фінальний звіт щодо перебігу тогорічних виборів у М'янмі. Згідно з документом, волевиявлення у країні відбулося вільно та без помітних порушень, а його результати належним чином представляють волю населення.

Таким чином висновки ANFREL спростовують позицію військових, які у лютому цього року захопили владу у країні під приводом того, що результати виборів 8 листопада 2020 року, були сфальсифіковані. Саме підтасуванням підсумків голосування путчисти пояснювали необхідність арешту провідних політиків М'янми на чолі з фактичною лідеркою, нобелівською лавреаткою Аун Сан Су Чжі, президентом Віном М'їном та іншими високопосадовцями.

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Військовий переворот у М'янмі

Військова хунта захопила владу в М'янмі 1 лютого цього року й оголосила надзвичайний стан строком на один рік.

З того часу в республіці не припиняються масові протести проти путчистів. Хунта застосовує силу проти протестувальників, внаслідок чого сотні людей загинули, а кілька тисяч були заарештовані. Правозахисники вказують на факти жорстоких тортур силовиками затриманих противників перевороту в М'янмі.

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Санкції Заходу проти хунти у М'янмі

США та ЄС запровадили санкції через події у цій азійській країні.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) домовилася з главою хунти в М'янмі про припинення насильства, але не про звільнення політичних в'язнів. Протестувальники розкритикували план АСЕАН.

З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися у 2011 році.