М'янма: хунта атакує місто на заході, яке чинить опір перевороту

За даними ЗМІ, на заході М'янми військові застосовують проти населення важке озброєння. Повідомляється, що місто Міндат, де мешкають 50 тисяч людей, оточили путчисти.
У штаті Чін на заході М'янми тривають запеклі сутички між військовою хунтою та озброєними представниками руху опору, повідомляють інформаційні агентства у неділю, 16 травня.
Як передає Reuters з посиланням на місцевих жителів, місто Міндат, розташоване поблизу кордону з Індією, оточене і готується до нападів сил хунти з суші та неба. У Міндаті мешкають близько 50 тисяч людей. За словами членів руху "Сили оборони штату Чін" (Chinland Defence Force), військові хунти прибувають в регіон на вертольотах.
За даними місцевих ЗМІ, путчисти використовують проти озброєних членів опору важкі гармати. Тільки 15 травня щонайменше 15 людей дістали поранень. Даних про загиблих поки немає.
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Рух "Сили оборони штату Чін", за даними його членів, заснований у квітні цього року задля протистояння путчистам. Члени руху борються за допомогою саморобної зброї, проте мають стратегічну перевагу перед путчистами, оскільки краще за них орієнтуються у своєму регіоні.
Військова хунта захопила владу в М'янмі 1 лютого цього року й оголосила надзвичайний стан строком на один рік. Лідерку країни і Національної ліги за демократію та лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших політиків заарештували.
З того часу в республіці не припиняються масові протести проти путчистів. Хунта застосовує силу проти протестувальників, внаслідок чого сотні людей загинули, а кілька тисяч були заарештовані. Правозахисники вказують на факти жорстоких тортур силовиками затриманих противників перевороту в М'янмі.
США та ЄС запровадили санкції через події у цій азійській країні.
Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) домовилася з главою хунти в М'янмі про припинення насильства, але не про звільнення політичних в'язнів. Протестувальники розкритикували план АСЕАН.
З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися у 2011 році.