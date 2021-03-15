Протести у М'янмі: загинули щонайменше 550 людей

У М'янмі під час чергових протестів проти військової хунти у суботу, 3 квітня, загинули щонайменше п'ятеро людей. За повідомленням новинного видання Irrawaddy, у місті Моніва в центральній частині країни солдати застрелили трьох демонстрантів. Також двоє протестувальників загинули на південному заході країни. Багато протестувальників були поранені та затримані.

За даними "Асоціації підтримки політичних в'язнів" (AAPP), загалом з початку протестів після військового перевороту, що відбувся 1 лютого, у країні були вбиті щонайменше 550 людей, у тому числі 46 дітей. Також близько 2750 людей були затримані, ордери на арешт видані ще щодо 126 осіб. Сотні затриманих вважаються зниклими безвісти, повідомила організація Human Rights Watch.

Тим часом загострюється ситуація у штаті Карен, що знаходиться на кордоні з Таїландом. За даними "Каренського національного союзу", за останні дні військовий режим завдав повітряних ударів по штату, внаслідок чого є загиблі та поранені. Через ці напади близько 20 тисяч мешканців штату втекли в інші райони країни, ще три тисячі - до Таїланду. Союз, що вважається найбільшою озброєною етнічною групою, закликали міжнародну спільноту до санкцій щодо режиму в М'янмі.

Сутички під час протестів в Янгоні

Заколот у М'янмі

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Під час протестів у М'янмі

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а ЄС, США й Великобританія запровадили санкції проти військового керівництва країни.

З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися у 2011 році.